Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит противоречий между планами кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса развивать экономику, в том числе за счёт привлечения инвестиций, и необходимостью обеспечивать государственную безопасность.

Глава государства считает, что сводить экономическую программу будущего правительства исключительно к продаже временных видов на жительство было бы неправильно.

Об этом Ринкевич заявил в среду, 28 октября, на совместной пресс-конференции с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом.

Можно ли зарабатывать на видах на жительство?

Одной из тем пресс-конференции стало возможное возвращение к практике предоставления временных видов на жительство (TUA) в обмен на инвестиции.

У президента поинтересовались, насколько предложенная Кулбергсом экономическая политика связана с подобной практикой и не создаёт ли она дополнительных рисков для безопасности Латвии.

Ринкевич ответил, что в целом не испытывает опасений относительно предложенного подхода к экономическому развитию.

По его мнению, в программе Кулбергса государственная безопасность занимает первостепенное место, и будущее правительство обязательно будет уделять ей внимание.

При этом президент подчеркнул, что связывать возможности заработка для государства исключительно с выдачей временных видов на жительство — слишком узкий взгляд на экономическую политику.

Речь, по его словам, должна идти о более широком комплексе мер.

Среди них Ринкевич назвал привлечение инвестиций, налоговую политику, стимулирующую предпринимательскую деятельность, и сокращение бюрократических препятствий, мешающих инвесторам работать в различных отраслях экономики.

Таким образом, президент не усмотрел в представленном предложении признаков того, что экономические интересы предполагается поставить выше вопросов национальной безопасности.

При этом из его заявления не следует, что уже принято решение о расширении программы предоставления видов на жительство за инвестиции.

Президент: предложения победителя выборов должны обсудить партии

Ринкевич также прокомментировал начавшиеся переговоры о формировании нового правительства.

Он подчеркнул, что формат переговоров и предложенная модель работы кабинета министров исходят от политической силы, победившей на выборах.

По мнению президента, эти предложения должны стать предметом обсуждения между партиями, которые рассматривают возможность сотрудничества.

Ринкевич признал, что по некоторым вопросам потребуются более широкие дискуссии.

Именно в ходе переговоров станет ясно, по каким направлениям потенциальные партнёры смогут договориться, а где сохранятся разногласия.

Кулбергс начал переговоры о новом правительстве

В среду Андрис Кулбергс, представляющий «Объединённый список» (AS), приступил к первому официальному раунду переговоров с потенциальными партнёрами по будущей коалиции.

Первые встречи запланированы с представителями «Нового Единства» (JV) и Национального объединения (NA).

Далее график переговоров предусматривает:

Пятница, 30 октября — встреча с партией «Прогрессивные».

Понедельник, 2 ноября — переговоры с партией «Латвия на первом месте».

Кулбергс ранее пояснял журналистам, что намерен представить потенциальным партнёрам краткий план преобразований и новую модель работы правительства.

Основными направлениями будущих реформ он назвал оздоровление государственных финансов, развитие экономики, укрепление безопасности и изменения в системе государственного управления.

Министрам хотят выдавать персональные задания

Одной из наиболее заметных идей Кулбергса является изменение принципов работы правительства.

Кандидат в премьер-министры предлагает чётче разграничить ответственность кабинета министров и Сейма за проведение реформ.

Согласно его замыслу, правительственная декларация должна стать более коротким и конкретным документом, сосредоточенным на важнейших задачах.

Одновременно предполагается подготовить отдельный документ для Сейма, в котором будут определены изменения, требующие решений на парламентском уровне.

Ещё одно предложение — введение так называемых миссионных писем для министров.

В таких документах каждому члену правительства будут устанавливать конкретные цели, приоритеты и ожидаемые результаты работы.

По словам Кулбергса, этот принцип заимствован из практики Европейской комиссии.

Предполагается, что такая система позволит точнее определить персональную ответственность министров за выполнение правительственной программы.

Экономика и безопасность — два главных испытания для новой коалиции

Заявления президента прозвучали на фоне обсуждения того, какими способами будущий кабинет министров намерен стимулировать экономический рост.

Вопрос о временных видах на жительство особенно чувствителен, поскольку подобные программы предполагают необходимость одновременно учитывать интересы инвесторов и требования государственной безопасности.

Ринкевич дал понять, что пока не видит оснований противопоставлять эти задачи друг другу.

Однако окончательные параметры экономической политики, включая возможные решения в отношении инвестиционных видов на жительство, будут зависеть от результатов коалиционных переговоров.

Пока Кулбергс только представляет потенциальным партнёрам своё видение будущего правительства, и говорить о согласованной программе нового кабинета министров преждевременно.