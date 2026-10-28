Андрис Кулбергс после переговоров с потенциальными партнерами
Объединенный список готов руководить почти всеми министерствами.
Хотя лишь сегодня начались первые переговоры по формированию коалиции и затем правительства, в кулуарах уже обсуждаются возможные претенденты на те или иные министерские посты.
Так, согласно информации, которая имеется в распоряжении Латвийского ТВ, пост министра финансов может занять беспартийный финансист Карлис Пургайлис.
Еще один беспартийный эксперт Нормундс Станевич, который недавно возглавлял правление Восточной больницы, может сесть в кресло главы минздрава. При этом кандидатом на пост министра здоровья остается и новоиспеченный депутат Сейма от Объединенного списка, кардиолог Андрис Скриде.
Портфель министра умной администрации и регионального развития может сохранить Эдгарс Таварс.
Его однопартиец, предприниматель Эдгарс Штелмахерс может возглавить министерство экономики.
Еще один новый депутат от Объединенного списка Лига Менгельсоне готова руководить минблагом.
А на должность главы МИДа прочат карьерного дипломата Эдгара Скую.
Министерством обороны продолжит руководить Райвис Мелнис.
Оставить комментарий(6)