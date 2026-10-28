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Названы кандидаты на посты министров в новом правительстве Латвии 6 9884

Политика
Дата публикации: 28.10.2026
LTV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс после переговоров с потенциальными партнерами

Объединенный список готов руководить почти всеми министерствами.

Хотя лишь сегодня начались первые переговоры по формированию коалиции и затем правительства, в кулуарах уже обсуждаются возможные претенденты на те или иные министерские посты.

Так, согласно информации, которая имеется в распоряжении Латвийского ТВ, пост министра финансов может занять беспартийный финансист Карлис Пургайлис.

Еще один беспартийный эксперт Нормундс Станевич, который недавно возглавлял правление Восточной больницы, может сесть в кресло главы минздрава. При этом кандидатом на пост министра здоровья остается и новоиспеченный депутат Сейма от Объединенного списка, кардиолог Андрис Скриде.

Портфель министра умной администрации и регионального развития может сохранить Эдгарс Таварс.

Его однопартиец, предприниматель Эдгарс Штелмахерс может возглавить министерство экономики.

Еще один новый депутат от Объединенного списка Лига Менгельсоне готова руководить минблагом.

А на должность главы МИДа прочат карьерного дипломата Эдгара Скую.

Министерством обороны продолжит руководить Райвис Мелнис.

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#Латвия #коалиция #министры
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Эдуард Эльдаров
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