Дума Валкского края единогласно приняла решение о начале процедуры финансовой стабилизации самоуправления. Финансовое положение края остается критическим: общая сумма просроченных платежей и отложенных долговых обязательств на конец августа достигла почти 621 тысячи евро. При этом местные власти предупреждают, что без изменения системы распределения государственных средств проблемы края сохранятся.

Депутаты думы Валкского края в четверг, 29 октября, единогласно проголосовали за начало процесса финансовой стабилизации самоуправления. Решение было принято без дискуссий.

Как сообщает агентство LETA, председатель думы Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия) признал, что финансовое положение края стало настолько тяжелым, что избежать этой процедуры уже невозможно.

При этом руководство самоуправления считает финансовую стабилизацию лишь временным решением, которое не устранит основные причины накопившихся проблем.

Долги превысили 620 тысяч евро

По данным отчетов самоуправления, на 31 августа общая сумма просроченных платежей и отложенных долговых обязательств Валкского края составляла 620 791 евро.

Министерство финансов указывает, что у самоуправления продолжают возникать новые долги. В частности, сумма платежей, просроченных на срок до 30 дней, достигла 240 131 евро. Из них 117 611 евро составляют налоговые задолженности.

Кроме того, Валкскому краю еще на месяц отсрочили выплату основной суммы государственного займа в размере 431 070 евро.

По оценке Минфина, финансовая ситуация в самоуправлении остается критической и на протяжении 2026 года существенно не улучшилась. Край регулярно задерживает платежи, в том числе налоговые, и продолжает договариваться с кредиторами о новых графиках погашения задолженностей.

При этом представленный самоуправлением прогноз движения денежных средств остается несбалансированным.

В министерстве считают, что без строгих мер по оптимизации расходов Валкский край не сможет полностью рассчитаться с кредиторами в этом году и обеспечить дальнейшее предоставление муниципальных услуг.

Мэр Валки требует пересмотреть систему финансирования самоуправлений

Председатель думы Вентс Армандс Крауклис ранее заявил, что намерен добиваться утверждения новой модели выравнивания финансов самоуправлений. По его мнению, действующая система не учитывает особую ситуацию Валкского края.

Крауклис подчеркивает, что процедура финансовой стабилизации может помочь справиться с текущими трудностями, однако без изменения механизма распределения средств финансовые проблемы будут повторяться.

Руководство края рассчитывает, что при разработке новой модели финансирования особенности Валкского самоуправления будут учтены.

В сентябре депутаты отказались начинать стабилизацию

Вопрос о начале финансовой стабилизации рассматривался еще в сентябре, однако тогда дума Валкского края не поддержала соответствующее решение. Крауклис объяснял это тем, что аргументы Министерства финансов, по его мнению, не были полностью обоснованы.

Мэр утверждал, что министерство не располагало актуальными данными о сокращении обязательств самоуправления и мерах, которые уже были приняты для улучшения финансового положения.

Месяц назад Минфин сообщил, что дальнейшие решения в отношении Валкского края будут приниматься после углубленной ревизии Государственного контроля. Проверка должна дать всестороннюю оценку финансового состояния самоуправления, причин возникновения кризиса и обоснованности ранее принятых решений.

Ожидается, что отчет Госконтроля будет опубликован в конце этой недели.

Теперь, несмотря на прежние разногласия с Министерством финансов, депутаты Валкского края признали необходимость начать процедуру финансовой стабилизации.