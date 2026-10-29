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И применять оружие без предупреждения! 2 811

Политика
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: На страже латвийской границы

На страже латвийской границы

Депутат Сейма сообщил о новых изменениях в законе.

Сегодня 14-ый Сейм на своем последнем пленарном заседании принял в окончательном чтении важные поправки в рамках борьбы с нарушителями границы. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Артурс Бутанс из Национального объединения:

"Более широкие возможности применения оружия на страже государственной границы. В Сейме поддержали инициативу министра внутренних дел Домбравы дать пограничникам право применять физическую силу, специальные приемы борьбы и оружие для отражения нападения на охраняемый Государственной пограничной охраной или объект инфраструктуры государственной границы.

Поправки предусматривают также возможность использования оружия без предупреждения. Пограничники будут иметь более четкое право, как действовать на внешней границе страны, и лучше защищать инфраструктуру нашей границы от гибридных атак."

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#Сейм #безопасность #законопроекты
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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