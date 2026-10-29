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«Я формирую правительство, а о министрах узнаю от ЛТВ!» - Кулбергс разоблачил телевизионщиков 9 2973

Политика
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Премьер прокомментировал слухи о возможном претенденте на должность министра иностранных дел.

Сегодня служба новостей Латвийского ТВ решила "уточнить" кандидата на пост министра иностранных дел. По информации ЛТВ, на должность главы МИДа обсуждается кандидатура не Эдгара Скуи, а генерального инспектора МИДа, экс-посла Латвии на Украине Илгвара Клявы.

Андрис Кулбергс в социальной сети X решил отреагировал на эти слухи: "Что именно вы здесь «уточняете»? Может, в следующий раз уточним и у меня? Телефон у меня работает, и обещаю – отвечу.

Как кандидат в премьеры, я - официальный переговорщик о формировании нового правительства. Поэтому могу совершенно уверенно уточнить из первоисточника: Илгвара Кляву я никогда не встречал, лично не знаю и не обращался к нему с предложением занять пост министра иностранных дел. Я даже не рассматривал его кандидатуру.

При этом до обсуждения кандидатов в министры сначала нужно разобраться в том, какие политические силы вообще сформируют правительство.

Слухи в политике будут всегда. А от государственного общественного СМИ все-таки ожидаю, что перед их публикацией слухи будут проверяться", - заключил премьер-министр. Может еще в суд на ЛТВ подаст?

"Иначе получается интересно — я формирую правительство, а о своих «кандидатах» узнаю от ЛТВ", - заключил сеанс разоблачения Андрис Кулбергс.

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#Латвия #социальные сети #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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