Андрис Кулбергс
Премьер прокомментировал слухи о возможном претенденте на должность министра иностранных дел.
Сегодня служба новостей Латвийского ТВ решила "уточнить" кандидата на пост министра иностранных дел. По информации ЛТВ, на должность главы МИДа обсуждается кандидатура не Эдгара Скуи, а генерального инспектора МИДа, экс-посла Латвии на Украине Илгвара Клявы.
Андрис Кулбергс в социальной сети X решил отреагировал на эти слухи: "Что именно вы здесь «уточняете»? Может, в следующий раз уточним и у меня? Телефон у меня работает, и обещаю – отвечу.
Как кандидат в премьеры, я - официальный переговорщик о формировании нового правительства. Поэтому могу совершенно уверенно уточнить из первоисточника: Илгвара Кляву я никогда не встречал, лично не знаю и не обращался к нему с предложением занять пост министра иностранных дел. Я даже не рассматривал его кандидатуру.
При этом до обсуждения кандидатов в министры сначала нужно разобраться в том, какие политические силы вообще сформируют правительство.
Слухи в политике будут всегда. А от государственного общественного СМИ все-таки ожидаю, что перед их публикацией слухи будут проверяться", - заключил премьер-министр. Может еще в суд на ЛТВ подаст?
"Иначе получается интересно — я формирую правительство, а о своих «кандидатах» узнаю от ЛТВ", - заключил сеанс разоблачения Андрис Кулбергс.
🤔 @ltvzinas, ko tieši jūs šeit “precizējat”? Varbūt nākamreiz precizējam arī pie manis? Telefons man strādā, un apsolu – atbildēšu. 😊
Kā premjera amata kandidāts esmu oficiālais sarunu vedējs par jaunās valdības veidošanu, tāpēc varu pavisam droši “precizēt” no pirmavota:
👉 Ilgvaru Kļavu nekad neesmu saticis, personīgi nepazīstu un neesmu viņu uzrunājis ārlietu ministra amatam. Pat neesmu apsvēris viņa kandidatūru.
Turklāt līdz ministru kandidātu apspriešanai vispirms jātiek skaidrībā par to, kuri politiskie spēki vispār veidos valdību.
Baumas politikā būs vienmēr. Bet no valsts sabiedriskā medija tomēr sagaidu, ka pirms to publicēšanas tās tiek pārbaudītas.
Citādi sanāk interesanti – es veidoju valdību, bet par saviem “kandidātiem” uzzinu no LTV. 😄
Lūdzu, neizplatīsim nepārbaudītu informāciju.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 29, 2026
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