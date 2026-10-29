Кандидат на пост премьер-министра Латвии Андрис Кулбергс после первых переговоров с потенциальными партнерами пока не может сказать, какой будет следующая правительственная коалиция. По его словам, все варианты сотрудничества остаются открытыми, а главным условием для будущих партнеров станет готовность ограничивать государственные расходы.

Переговоры о формировании нового правительства Латвии пока не позволили определить состав будущей коалиции. Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс («Объединенный список») признает, что на данном этапе возможны различные варианты политического сотрудничества.

Как сообщает агентство LETA, в четверг в интервью телеканалу TV3 Кулбергс заявил, что после первых встреч с Национальным объединением (НО) и «Новым Единством» (НЕ) у него пока нет четкого представления о составе следующего правительства. По словам политика, все варианты коалиции по-прежнему остаются на столе, а «Объединенный список» не исключает сотрудничества с различными партиями.

Несмотря на то что в публичном пространстве уже обсуждаются возможные кандидатуры будущих министров, Кулбергс подчеркнул, что распределение министерских постов пока не является предметом переговоров.

Главный приоритет — сокращение государственных расходов

Кулбергс вновь заявил, что одной из наиболее серьезных задач следующего правительства станет ограничение бюджетных расходов. По его мнению, начинать экономию следует с самих политиков. В частности, кандидат в премьеры предлагает сократить компенсации депутатам, представительские расходы министров и государственное финансирование политических партий.

При этом зарплаты политиков, по его мнению, необходимо заморозить, но не сокращать.

Кулбергс сообщил, что во время переговоров с НО и НЕ получил преимущественно положительные ответы на вопросы, которые считает принципиально важными для будущего правительства. Потенциальные партнеры также смогут предложить собственные приоритеты, однако сейчас кандидат в премьеры прежде всего ожидает от них конкретных предложений по экономии бюджетных средств.

По мнению Кулбергса, предыдущие правительства слишком легко соглашались на увеличение расходов. Он считает, что партии были «слишком мягкими» и нередко обещали дополнительное финансирование под давлением представителей различных отраслей, не всегда имея для этого достаточные основания.

С «Новым Единством» обсуждали сокращение бюрократии и объединение учреждений

Как сообщалось ранее, первый раунд официальных переговоров с «Новым Единством» и Национальным объединением состоялся в среду. После встреч Кулбергс заявил, что с обеими партиями удалось достичь общего понимания необходимости изменить прежний подход к управлению государственными финансами.

В ходе переговоров с «Новым Единством» стороны принципиально согласились с необходимостью пересмотреть количество министерств и их функции.

Обсуждались также возможности объединения государственных учреждений, централизации отдельных административных процессов и сокращения бюрократии.

Среди других вопросов были более эффективное управление государственной недвижимостью, централизация администрирования фондов Европейского союза и более широкое использование искусственного интеллекта в государственном секторе.

По мнению участников переговоров, такие преобразования должны способствовать повышению эффективности государственного управления и ограничению роста расходов.

Национальное объединение поддержало основные направления реформ

Представители Национального объединения после встречи также сообщили, что по большинству обсуждавшихся вопросов удалось найти общее видение. Стороны согласились с необходимостью укреплять государственную безопасность, стимулировать экономический рост и повышать эффективность государственного управления.

НО положительно оценило предложенные Кулбергсом направления преобразований и выразило готовность продолжить работу над их совершенствованием.

При этом достигнутые договоренности касаются общих принципов будущей политики и пока не означают окончательного соглашения о создании коалиции.

Министрам хотят ставить конкретные задачи

В ходе переговоров Кулбергс также представил потенциальным партнерам новую модель организации работы правительства. Она предусматривает подготовку трех основных документов: плана преобразований правительства, плана преобразований Сейма и индивидуальных писем с задачами для министров.

В последних предполагается закреплять конкретные цели, которых руководители министерств должны будут достичь.

По мнению Кулбергса, такая система позволит четче определять ответственность политиков за принятые решения и результаты их работы.

Впереди переговоры с «Прогрессивными» и «Латвией на первом месте»

Кулбергс также объяснил, почему между началом процесса формирования правительства и первыми официальными переговорами возникла продолжительная пауза. По его словам, задержка была связана с необходимостью уделять значительное время переговорам о бюджете Европейского союза.

Следующая встреча в рамках формирования коалиции запланирована на пятницу, 30 октября. Кулбергс намерен провести переговоры с партией «Прогрессивные».

В начале следующей недели должны состояться переговоры с партией «Латвия на первом месте».

Второй раунд переговоров с потенциальными партнерами намечен после 4 ноября.

Таким образом, окончательная конфигурация будущего правительства пока остается неопределенной. Кулбергс намерен продолжить обсуждения с различными политическими силами, уделяя основное внимание их готовности к бюджетной экономии и реформам государственного управления.