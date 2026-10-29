Латвия, Литва и Эстония обратились к Евросоюзу с просьбой выделить дополнительные 500 млн евро на создание системы защиты от беспилотников на фоне угрозы гибридных атак со стороны России. Однако Еврокомиссия предложила странам Балтии воспользоваться льготными кредитами программы SAFE, поскольку возможности действующего бюджета ЕС практически исчерпаны.

Европейская комиссия предложила Латвии, Литве и Эстонии финансировать укрепление противодроновой обороны с помощью льготных кредитов вместо запрошенных дополнительных 500 млн евро из бюджета Евросоюза.

Как сообщает агентство LETA-BNS со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT, такую позицию в четверг, 29 октября, изложил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Ранее три балтийские страны обратились к Еврокомиссии с просьбой предоставить дополнительные средства на региональную защиту от беспилотников, опасаясь возможных гибридных атак со стороны России.

Еврокомиссия: свободных средств в бюджете почти нет

По словам Кубилюса, Брюссель уже ответил на обращение стран Балтии и предложил использовать возможности европейского оборонного кредитного механизма SAFE.

«Мы дали ответ. На самом деле есть, например, новые возможности использовать дополнительные средства SAFE. В ближайшее время мы объявим новый призыв, так как после первого осталось еще 21 млрд евро. Это можно и нужно использовать», — заявил еврокомиссар.

Он пояснил, что в действующих бюджетных программах Евросоюза практически не осталось крупных сумм, которые можно было бы направить на дополнительные оборонные проекты.

«Каких-то других очень больших средств в программах бюджета ЕС нет, так как бюджет подходит к концу», — отметил Кубилюс.

Таким образом, странам Балтии предлагают не дополнительное безвозвратное финансирование из бюджета ЕС, а возможность получить средства на оборонные проекты в кредит.

При этом, по информации LRT, часть расходов на защиту от беспилотников потенциально можно покрыть за счет Фонда интегрированного управления границами ЕС.

Однако доступное по этой программе финансирование будет значительно меньше запрошенных 500 млн евро.

Латвия, Литва и Эстония рассчитывали получить деньги уже в этом году

С просьбой о дополнительном финансировании в Еврокомиссию обратились министры обороны трех балтийских государств. Совместное письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Литвы Робертас Каунас и министр обороны Эстонии Мартин Херем.

Как ранее сообщало агентство BNS, инициатива связана с опасениями по поводу гибридных угроз со стороны Москвы.

По сообщениям СМИ, страны Балтии рассчитывали получить дополнительные средства ЕС на развитие региональной системы защиты от беспилотников еще в 2026 году.

Однако ответ Еврокомиссии указывает на необходимость поиска финансирования в рамках уже существующих европейских механизмов.

Литва уже запросила более миллиарда евро по программе SAFE

Литва тем временем приступила к использованию предложенного Еврокомиссией кредитного инструмента. На прошлой неделе Министерство финансов страны направило первую заявку на получение 1,06 млрд евро в рамках программы SAFE.

Эти средства планируется использовать для реализации нескольких крупных оборонных проектов. В частности, речь идет о формировании дивизии сухопутных войск, строительстве Балтийской линии обороны, укреплении противовоздушной обороны, приобретении боеприпасов и военной техники.

Финансирование также предполагается направить на другие мероприятия по модернизации вооруженных сил.

Что представляет собой программа SAFE

SAFE (Security Action for Europe — «Действия по обеспечению безопасности в Европе») — временный кредитный механизм Евросоюза, предназначенный для укрепления обороноспособности государств-членов.

В отличие от грантового финансирования, средства SAFE предоставляются в форме кредитов, которые государствам необходимо возвращать.

Программа должна обеспечить странам ЕС дополнительные возможности для финансирования крупных оборонных закупок и совместных проектов. Для Латвии, Литвы и Эстонии одним из таких направлений может стать развитие региональной системы обнаружения и нейтрализации беспилотников.

Пока не сообщается, намерены ли три балтийские страны подавать совместную заявку на финансирование противодроновой обороны через SAFE и какую сумму они рассчитывают получить.