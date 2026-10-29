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Нет ощущения, что «Новое Единство» является частью формирующейся коалиции - Силиня 2 319

Политика
Дата публикации: 29.10.2026
LETA
Изображение к статье: Силиня
ФОТО: LETA

Сейчас трудно понять, в каком направлении движется процесс формирования нового правительства, и нет ощущения, что "Новое Единство" является частью формирующейся коалиции, заявила агентству ЛЕТА бывший премьер-министр, депутат Сейма Эвика Силиня.

Она повторила, что "Новое Единство" готово работать в новом правительстве и до сих пор с уважением относилось к тому, что победителям выборов из "Объединенного списка" (ОС) необходимо время для внутренних процессов и переговоров о создании коалиции.

Однако, по мнению Силини, нынешний темп переговоров уже нельзя объяснить только временем, необходимым для принятия решений. Она выразила мнение, что очертания коалиции, возможно, уже сформированы, и "Новое Единство" не в полной мере вовлечено в этот процесс.

Комментируя состоявшиеся во вторник переговоры с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом, Силиня сказала, что "Новое Единство" не услышало ничего, что было бы категорически неприемлемо для партии, однако в дискуссиях не хватало конкретного содержания. По ее мнению, на переговорах не было углубленной оценки предложенных мер и их финансового влияния.

Силиня заявила, что одним из важнейших вопросов будет приведение в порядок финансового состояния государства. Публично уже давно говорят о значительных бюджетных обязательствах, но новому правительству придется принимать конкретные решения для их выполнения.

Политик заявила, что у "Нового Единства" есть свое видение возможных решений, однако переговоры до сих пор не достигли такого уровня детализации, на котором можно было бы обсуждать конкретные фискальные и политические решения.

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#выборы #бюджет #коалиция #переговоры #новое единство #правительство #Эвика Силиня
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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