Сейчас трудно понять, в каком направлении движется процесс формирования нового правительства, и нет ощущения, что "Новое Единство" является частью формирующейся коалиции, заявила агентству ЛЕТА бывший премьер-министр, депутат Сейма Эвика Силиня.

Она повторила, что "Новое Единство" готово работать в новом правительстве и до сих пор с уважением относилось к тому, что победителям выборов из "Объединенного списка" (ОС) необходимо время для внутренних процессов и переговоров о создании коалиции.

Однако, по мнению Силини, нынешний темп переговоров уже нельзя объяснить только временем, необходимым для принятия решений. Она выразила мнение, что очертания коалиции, возможно, уже сформированы, и "Новое Единство" не в полной мере вовлечено в этот процесс.

Комментируя состоявшиеся во вторник переговоры с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом, Силиня сказала, что "Новое Единство" не услышало ничего, что было бы категорически неприемлемо для партии, однако в дискуссиях не хватало конкретного содержания. По ее мнению, на переговорах не было углубленной оценки предложенных мер и их финансового влияния.

Силиня заявила, что одним из важнейших вопросов будет приведение в порядок финансового состояния государства. Публично уже давно говорят о значительных бюджетных обязательствах, но новому правительству придется принимать конкретные решения для их выполнения.

Политик заявила, что у "Нового Единства" есть свое видение возможных решений, однако переговоры до сих пор не достигли такого уровня детализации, на котором можно было бы обсуждать конкретные фискальные и политические решения.