В четверг, 29 октября, состоится последнее заседание Сейма Латвии 14-го созыва. В повестку включены 26 вопросов, в том числе поправки о добровольной службе государственной обороны с 17 лет, упрощении оформления ДТП, новых правах потребителей и уголовной ответственности за действия сексуального характера с животными. Также предлагается рассмотреть обязательную регистрацию пользователей предоплаченных SIM-карт.

Сегодня, 29 октября, депутаты Сейма 14-го созыва соберутся на свое последнее пленарное заседание. Парламентариям предстоит рассмотреть ряд законопроектов, касающихся обороны, дорожного движения, защиты потребителей, строительства и других сфер.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма, в начале заседания к депутатам обратится председатель парламента Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян).

В утвержденную президиумом повестку включены 26 вопросов, однако парламентским комиссиям предложено дополнить ее несколькими законопроектами.

Добровольная военная служба с 17 лет

Одним из вопросов станет изменение условий поступления на службу государственной обороны. В третьем чтении депутаты рассмотрят поправки, которые позволят добровольно поступать на такую службу уже с 17 лет.

Сейчас законопроект находится на заключительном этапе рассмотрения в парламенте.

Оформление ДТП хотят упростить

В окончательном чтении Сейм рассмотрит поправки к Закону о дорожном движении. Они предусматривают возможность более простого и быстрого оформления согласованного извещения о дорожно-транспортном происшествии.

Цель изменений — облегчить процедуру документирования аварий, когда обстоятельства позволяют участникам оформить происшествие без вызова полиции.

Новые требования к ремонту товаров и защите потребителей

В третьем чтении депутаты рассмотрят поправки к Закону о защите прав потребителей. Они предусматривают новые требования к ремонту товаров, а также меры, которые должны облегчить жителям поиск и сравнение ремонтных услуг.

Кроме того, парламент рассмотрит новый законопроект об ответственности за ущерб, причиненный недостатками товаров и услуг.

Предлагаемое регулирование призвано обеспечить более эффективную защиту потребителей и установить четкий порядок возмещения причиненного ущерба.

Уголовная ответственность за сексуальные действия с животными

В окончательном чтении Сейм рассмотрит поправки к Уголовному закону, предусматривающие введение уголовной ответственности за действия сексуального характера с животными.

В случае принятия поправок соответствующие действия будут прямо предусмотрены уголовным законодательством как наказуемые.

Архитектура, строительство и охрана окружающей среды

Еще одним вопросом станет законопроект об архитектуре, который депутаты рассмотрят в окончательном чтении. Его цель — создать условия для формирования качественной пространственной среды и ландшафта, а также усовершенствовать управление ими.

Документ предусматривает укрепление профессиональной роли архитекторов и ландшафтных архитекторов.

Кроме того, в окончательном чтении будут рассмотрены поправки к Закону об оценке воздействия на окружающую среду.

Они направлены на сокращение бюрократии, совершенствование процедур экологической оценки и обеспечение большей правовой определенности для инвесторов.

Изменения в регулировании раздельной собственности

В первом чтении депутаты рассмотрят поправки, касающиеся платы за пользование землей в условиях раздельной собственности. Речь идет о случаях, когда земля и расположенное на ней здание принадлежат разным владельцам.

Предлагаемые изменения должны устранить ситуации, при которых установленная законом плата за пользование землей не обеспечивает ее собственнику справедливого вознаграждения.

Одновременно планируется усовершенствовать само регулирование раздельной собственности.

Регистрация предоплаченных SIM-карт и защита границы

В повестку последнего заседания также предложено включить несколько дополнительных вопросов. Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике попросила рассмотреть поправки к Закону об электронных коммуникациях.

Они предусматривают введение регистрации пользователей предоплаченных SIM-карт.

В свою очередь, комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложила дополнить повестку поправками к Закону о Государственной пограничной охране и Уголовно-процессуальному закону.

Изменения должны более четко определить полномочия пограничников при действиях на внешней государственной границе и усилить защиту пограничной инфраструктуры Латвии от гибридных атак.

Соглашение ЕС с МЕРКОСУР

Сейм также рассмотрит законопроект об утверждении Соглашения о партнерстве между Европейским союзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).

Документ касается развития партнерства между ЕС и странами южноамериканского объединения.

Таким образом, на последнем заседании Сейма 14-го созыва депутатам предстоит принять решения по целому ряду законопроектов, часть которых непосредственно затрагивает повседневную жизнь жителей Латвии.