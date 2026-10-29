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Плюс 10-15 миллионов беженцев: глава латвийского центра НАТО спрогнозировал последствия поражения Украины 13 4247

Политика
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина, беженцы

«Что для Европы и Латвии означал бы проигрыш Украины?». Под таким тревожным заголовком в Neatkarīgā выступает публицистка Элита Вейдемане.

Она опирается на мнение руководителя расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Яниса Сартса.

Он, в свою очередь, считает, что «Украина испытывает давление со стороны США; тем не менее Украина не может проиграть войну, поскольку она по-прежнему способна защищаться. Несмотря на растущие потери и всё более тяжёлые удары по инфраструктуре, ситуация в Украине могла бы кардинально измениться лишь в том случае, если бы Европа прекратила оказывать ей поддержку».

«На данный момент Европа поддерживает Украину как вооружениями, так и финансовыми ресурсами, — говорит Сартс. — Без всего этого Украина не смогла бы продолжать борьбу. Будущее Украины сейчас тесно связано с тем, в какой мере Европа продолжит её поддерживать».

«Поражение в войне означало бы конец украинской государственности: Россия ликвидировала бы суверенитет Украины, установив марионеточный режим, полностью подконтрольный Москве, либо полностью аннексировав оставшиеся территории.

Неизбежными стали бы гуманитарная катастрофа и волна репрессий: на оккупированных землях появились бы массовые фильтрационные лагеря, начались бы политические убийства, а также преследования интеллигенции и граждан с ярко выраженным национальным самосознанием.

Из страны хлынул бы огромный поток беженцев — ещё 10–15 миллионов украинцев покинули бы свои дома, что спровоцировало бы беспрецедентный миграционный кризис в Европейском союзе», – предсказывает Сартс.

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#НАТО #Украина #беженцы #Янис Сартс
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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