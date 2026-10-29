«Почему граждане Великобритании могут въезжать в Латвию бесплатно, а гражданам Латвии для въезда в Великобританию нужно платить 20 фунтов стерлингов? Справедливо ли это? Планирует ли наш МИД как-то исправить эту ситуацию в пользу граждан Латвии? Читатель bb.lv»

Отвечает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лига Ермацане:

— Соединенное Королевство после выхода из Европейского союза установило свой порядок въезда для иностранных граждан. Граждане всех государств — членов Евросоюза (включая Латвию) перед краткосрочным (до 6 месяцев) въездом в Соединенное Королевство должны получить электронное разрешение на въезд — ETA. ETA привязано к паспорту человека и действительно в течение двух лет (или до окончания срока действия паспорта, если паспорт становится недействительным для поездок раньше, чем через два года с момента выдачи ETA). Плата за подачу заявки на ETA составляет 20 фунтов стерлингов (23,9 евро).

Вслед за Соединенным Королевством многие другие страны также ввели отдельные требования к въезду, применяемые к путешественникам, которым не требуется виза, — например, США (ESTA), Канада (eTA Canada), Австралия (Australian ETA), Новая Зеландия (NZ eTA) и др.

В соответствии с регулой Европейского парламента и Совета (ЕС) 2018/1240, на основе которой создается Европейская система информации о поездках и авторизации (ETIAS), для въезда в европейские страны также планируется ввести разрешение на въезд ETIAS. Внедрение ETIAS связано с необходимостью укрепления систем безопасности и управления границами ЕС.

Внедрение ETIAS неоднократно откладывалось, и, по имеющейся на данный момент информации, систему планируется ввести в 2027 году.

Планируемая на данный момент плата за оформление разрешения составит 20 евро.