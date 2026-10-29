Бывшие депутаты уже в самое ближайшее время покинут здание парламента и будут ждать компенсацию в размере трех месячных окладов.

Сегодня проходит последнее заседание 14-го Сейма. Депутаты, видимо, хотят в последний день как можно дольше задержаться в стенах парламента - пленарное заседание, начавшееся в 9 утра, все еще продолжается - слугам народа еще нужно рассмотреть 17 вопросов повестки дня! По завершению пленарного заседания депутаты сделают коллективное фото на память. Затем парламентарии, не избранные в новый Сейм, начнут собирать свои личные вещи и освобождать кабинеты, поскольку уже 3-го ноября в эти кабинеты должны засилиться на следующие 4 года депутаты 15-го Сейма.

Отметим, что депутаты, которые не избраны в 15-ый Сейм, где-то во второй половине ноября получат компенсацию в размере среднего оклада за три месяца. Почему во второй половине ноября? Ответ прост - нельзя исключить, что кто-то из экс-депутатов, оставшихся за чертой по итогам нынешних выборов, получит так называемый мягкий мандат, то есть станет депутатом на время исполнения другим депутатом обязанностей министра. Понятно, что в этом случае компенсация такому депутату не полагается. На данных же момент компенсацию могут получить порядка 60 бывших слуг народа!

Можно предположить, что самую большую компенсацию - в размере более 21 тысячи евро, - получит экс-спикер Сейма Дайга Миериня.