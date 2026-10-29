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Сейм принял специальный закон для усиленной финансовой поддержки восточных территорий 2 319

Политика
Дата публикации: 29.10.2026
LETA
Изображение к статье: Латгалия

Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон о развитии восточной территории Латвии, цель которого - "способствовать устойчивости, заселенности, безопасности приграничного региона и благосостоянию жителей". В основном закон предусматривает направить приграничным территориям усиленную финансовую поддержку.

Закон предусматривает введение особого правового регулирования и механизмов поддержки для социального и экономического развития восточной территории Латвии, привлечения инвестиций, содействия конкурентоспособности и укрепления безопасности.

Согласно принятому закону, в восточную территорию Латвии войдут Алуксненский, Аугшдаугавский, Балвский, Гулбенский, Екабпилсский, Краславский, Ливанский, Лудзенский, Мадонский, Прейльский, Резекненский, Смилтенский и Валкский края, а также Даугавпилс и Резекне. Изначально планируемый круг получателей поддержки был более узок, но в ходе рассмотрения закона он был расширен. Всего в закон включены 15 из 42 самоуправлений Латвии, при этом желающих попасть в сферу действия закона было еще больше.

Закон предусматривает особые меры поддержки, в том числе приоритетный доступ к фондам Европейского союза и другим финансовым ресурсам, поддержку для развития инфраструктуры и мобильности, для доступности публичных услуг, для привлечения инвестиций, содействия предпринимательству, для укрепления энергетической безопасности, а также для развития культуры и устойчивости общества.

Также предусмотрено создать Фонд поддержки развития восточной территории Латвии. Его финансирование будут составлять средства государственного и муниципальных бюджетов, фонды Европейского союза, средства, выделенные международными финансовыми институтами, пожертвования и другие источники финансирования.

Планируется, что фонд будет действовать как публичный фонд под надзором министра умного управления и регионального развития, а его секретариат и функции поддержки будет обеспечивать Латгальский регион планирования.

Фонд сможет выделять финансирование на проекты развития, предоставлять гарантии и поручительства, поддерживать стартапы, привлечение человеческих ресурсов, развитие инноваций и экспортоспособных отраслей.

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#Сейм #инвестиции #Латвия #предпринимательство #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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