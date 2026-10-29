Сейм в четверг принял поправки к закону "Об оценке воздействия на окружающую среду" (ОВОС), предусматривающие возможность не одобрять проекты ветропарков, если общая мощность введенных в эксплуатацию или получивших разрешение на строительство ветряных электростанций (ВЭС) в самоуправлении достигает не менее 150 мегаватт (МВт) и констатировано, что проект создаст или может создать существенное негативное кумулятивное воздействие на окружающую среду, ландшафт или качество жизни жителей.

Рассматривая поправки в окончательном чтении, Сейм поддержал предложение Министерства климата и энергетики, которое предусматривает, что самоуправление имеет право устанавливать минимальное расстояние не более 2000 метров от границы города или поселка до ближайшей планируемой ветряной электростанции или границы ветропарка, если такое ограничение обосновано дальнейшим развитием соответствующего города или поселка в стратегии устойчивого развития самоуправления. Ранее в комиссии это предложение не было поддержано.

Сейм также поддержал предложение изменить условия, при которых к проектам ВЭС, общая мощность которых составляет не менее 35 МВт, применяется первоначальная оценка воздействия.

Поддержанная редакция предусматривает применение этого порядка к ВЭС, планируемым в волости, где, согласно последним опубликованным данным Центрального статистического управления, средняя плотность населения ниже средней по Латвии, при этом сохраняя установленные законом ограничения в отношении чувствительных и охраняемых территорий.

Сейм также поддержал переходное регулирование для уже начатых проектов ВЭС.

Поддержанная редакция предусматривает, что для проектов ВЭС, по которым решение об одобрении предполагаемой деятельности принято до 31 декабря 2026 года, срок действия этого решения - до 31 декабря 2033 года. Компетентное учреждение может принять решение о продлении срока действия решения до 31 декабря 2040 года.

Также предусмотрено, что для проектов ВЭС, по которым до 1 июля 2026 года принято решение о применении ОВОС, но еще не принято решение об одобрении или неодобрении проекта, компетентное учреждение до 31 декабря 2029 года примет решение после получения заключения самоуправления о соответствии проекта территориальному планированию.

Даже в случае положительного заключения самоуправления компетентное учреждение не одобрит проект, если одновременно будут выполнены два условия: в соответствующем самоуправлении будут введены в эксплуатацию ВЭС или выданы разрешения на строительство ВЭС общей мощностью не менее 150 МВт, и компетентное учреждение констатирует, что реализация проекта создаст или может создать существенное негативное кумулятивное воздействие на окружающую среду, ландшафт или качество жизни жителей.