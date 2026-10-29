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В ноябре Латвия впервые будет председательствовать в Совете Безопасности ООН 2 459

Политика
Дата публикации: 29.10.2026
LETA
Изображение к статье: флаг Латвии
ФОТО: LETA

В ноябре Латвия впервые в истории будет председательствовать в Совете Безопасности ООН (СБ), обязавшись поддерживать в качестве приоритетов Украину, а также вызовы и возможности новых технологий, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь постоянного представительства Латвии при ООН в Нью-Йорке Сигне Знотиня-Знота.

1 ноября 2026 года Латвия на месяц впервые в истории станет страной-председателем СБ ООН. В течение этого месяца Латвия будет руководить всеми неформальными и формальными заседаниями СБ ООН.

Как отмечает посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес, председательство в СБ ООН - это момент, когда страна в СБ ООН наиболее заметна. Она считает, что вклад Латвии в работу СБ ООН "последователен и целенаправлен все время", однако председательство Латвия сможет использовать как для защиты интересов и ценностей Латвии и повышения узнаваемости страны, так и для демонстрации ответственной позиции.

Повестку дня СБ ООН в основном, то есть на 90%, составляют циклические обязательные и регулярные заседания, однако страна-председатель может включить в повестку дня одно или два заседания, чтобы выделить какую-то важную для себя тему. Посол подчеркнула, что Латвия посвятит их приоритетам своей страны в СБ ООН.

Латвия завершит серию председательств четырех европейских стран - Дании, Франции и Греции. В значительной степени председательство носит процедурный характер, в СБ ООН, как и где-либо еще, процедурные вопросы могут быть очень политическими. В более широком смысле, участие в СБ ООН раскрывает закулисные процессы в глобальной политике.

Павлюта-Десландес подчеркивает, что в СБ ООН Латвия еще лучше понимает и осознает, что на страже своей независимости и свободы нужно стоять каждый день. Она акцентировала, что это и есть главная цель Латвии в СБ ООН - укрепление безопасности Латвии, в том числе путем поддержки Украины.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы война России в Украине оставалась на высоком месте в повестке дня СБ ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь и разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия", - заявила Павлюта-Десландес.

В этом году в СБ ООН состоялось 16 официальных заседаний, посвященных Украине. Почти все они были созваны по просьбе Украины Латвией совместно с европейскими союзниками.

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#Украина #Латвия #безопасность #технологии #внешняя политика #совет безопасности ООН
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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