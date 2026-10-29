Пока премьер-министр Андрис Кулбергс ведет переговоры о формировании новой правительственной коалиции, его советник Дидзис Деюс оказался в центре скандала, связанного с выдачей видов на жительство иностранным инвесторам. Партия «Прогрессивные» подозревает его в конфликте интересов и обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB). Сам советник отрицает нарушения, а Кулбергс считает, что речь идет о законном привлечении инвестиций.

Советник премьер-министра Андриса Кулбергса Дидзис Деюс оказался под подозрением в лоббировании так называемых «золотых виз» — возможности получения иностранцами видов на жительство в Латвии в обмен на инвестиции.

Как пишет журнал Ir, партия «Прогрессивные» обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), усмотрев в деятельности советника возможный конфликт интересов.

БПБК подтвердило получение заявления. После изучения его содержания ведомство примет решение о дальнейших действиях.

При этом сам Деюс не считает, что совершил какие-либо нарушения.

Восемь инвесторов вложили в компанию 400 тысяч евро

Дидзису Деюсу принадлежит несколько предприятий, в том числе он контролирует консалтинговую компанию SIAPLG.EU. Именно деятельность этой фирмы привлекла внимание «Прогрессивных».

По данным издания, через компанию Деюса восемь иностранных инвесторов получили возможность оформить временные виды на жительство в Латвии. Каждый из них вложил по 50 тысяч евро, приобретя акции компании без права голоса.

Таким образом, общий вклад иностранных инвесторов в основной капитал предприятия составил 400 тысяч евро. Для сравнения, собственный вклад Деюса в капитал компании составляет 35 тысяч евро.

Согласно данным Lursoft, среди привлеченных инвесторов есть граждане Индии, США и Южно-Африканской Республики.

Сам Деюс в социальной сети X пояснил, что начал привлекать этих инвесторов еще в 2024 году. Платежи от двух последних инвесторов поступили в июне 2026 года.

Как работает схема получения ВНЖ за инвестиции

Латвийское законодательство предусматривает возможность получения временного вида на жительство иностранцами, которые вкладывают средства в капитал местных предприятий. Такое положение содержалось как в предыдущем, так и в новом Законе об иммиграции, который Сейм после повторного рассмотрения принял в августе.

Для получения права запросить временный ВНЖ инвестор должен вложить в капитал латвийской компании не менее 50 тысяч евро и дополнительно уплатить 10 тысяч евро в государственный бюджет.

При этом приобретение акций без права голоса позволяет инвестору стать совладельцем компании, не получая права участвовать в принятии корпоративных решений посредством голосования. Именно такой механизм, по данным Ir, использовался в компании советника премьер-министра.

«Прогрессивные» усматривают конфликт интересов

Главная претензия партии связана не только с привлечением иностранных инвесторов, но и с должностью Деюса. По мнению «Прогрессивных», советник премьер-министра одновременно участвовал в формировании иммиграционной политики и занимался привлечением иностранных инвесторов в собственный бизнес. Такое совмещение деятельности, считают в партии, может свидетельствовать о конфликте интересов.

В связи с возникшими подозрениями партия направила заявление в БПБК. При этом сам факт обращения в антикоррупционное ведомство не означает, что нарушение законодательства уже установлено.

Кулбергс защищает своего советника

Премьер-министр Андрис Кулбергс не согласен с характеристикой деятельности Деюса как торговли видами на жительство. Во вторник после заседания правительства он заявил, что речь идет о привлечении реальных инвестиций в латвийские предприятия.

«Это ведь не торговля ВНЖ, а реальное привлечение денег через стартапы», — сказал Кулбергс.

Сам Деюс также не усматривает нарушений в своих действиях и подчеркивает, что привлечение иностранных инвесторов началось задолго до нынешней политической дискуссии.

Скандал возник на фоне переговоров о новой коалиции

Обвинения в адрес советника прозвучали в момент, когда Кулбергс начал переговоры с потенциальными партнерами по формированию следующего правительства. Среди партий, с которыми он намерен обсуждать возможное сотрудничество, находятся и «Прогрессивные».

Таким образом, вопрос о деятельности Деюса возник не только в правовом, но и в политическом контексте.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе от того, усмотрит ли БПБК основания для проверки возможных нарушений. Пока ведомство лишь подтвердило получение заявления и не сообщало о начале расследования.