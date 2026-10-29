Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Капитул орденов приняли решение за особые заслуги перед Латвийским государством наградить орденом Трёх звёзд шесть человек. Еще двое получат почётный знак.
Присвоено звание офицера ордена Трёх звёзд:
Иго Япиньшу — бывшему велогонщику и тренеру, бывшему президенту Латвийской федерации велоспорта, популяризатору массового велосипедного движения;
Артису Калниньшу — руководителю Клиники сердечно-сосудистых заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы, кардиологу, доктору медицинских наук.
Присвоено звание кавалера ордена Трёх звёзд:
Инесе Берке — директору Екабпилсского исторического музея;
Маре Марнаузе — профессору Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, художественному руководителю женского хора Balta и камерного хора Fortius, главному дирижёру Вселатвийского праздника песни и танца, доктору педагогических наук;
Элеоноре Иеве Мичуле — многолетнему преподавателю латышской школы в Лос-Анджелесе, деятелю культуры и общественному деятелю;
Илзе Палее — председателю правления общества «Латвийская ассоциация детских деревень SOS», психологу.
Награждены Почётным знаком ордена Трёх звёзд I степени (позолоченным):
Гунтиса Константса — многолетнего сотрудника Нового Рижского театра, конструктора-технолога сцены;
Дайну Скрастиню — многолетнего помощника врача фельдшерско-акушерского пункта в Таурене.
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