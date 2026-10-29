Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хористу, эмигранту, велогонщику, профессору – кому вручат главную награду Латвии 2 1025

Политика
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: орден Трёх звёзд

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Капитул орденов приняли решение за особые заслуги перед Латвийским государством наградить орденом Трёх звёзд шесть человек. Еще двое получат почётный знак.

Присвоено звание офицера ордена Трёх звёзд:

Иго Япиньшу — бывшему велогонщику и тренеру, бывшему президенту Латвийской федерации велоспорта, популяризатору массового велосипедного движения;

Артису Калниньшу — руководителю Клиники сердечно-сосудистых заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы, кардиологу, доктору медицинских наук.

Присвоено звание кавалера ордена Трёх звёзд:

Инесе Берке — директору Екабпилсского исторического музея;

Маре Марнаузе — профессору Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, художественному руководителю женского хора Balta и камерного хора Fortius, главному дирижёру Вселатвийского праздника песни и танца, доктору педагогических наук;

Элеоноре Иеве Мичуле — многолетнему преподавателю латышской школы в Лос-Анджелесе, деятелю культуры и общественному деятелю;

Илзе Палее — председателю правления общества «Латвийская ассоциация детских деревень SOS», психологу.

Награждены Почётным знаком ордена Трёх звёзд I степени (позолоченным):

Гунтиса Константса — многолетнего сотрудника Нового Рижского театра, конструктора-технолога сцены;

Дайну Скрастиню — многолетнего помощника врача фельдшерско-акушерского пункта в Таурене.

×
#Латвия #награды #культура #президент Латвии
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Последний снимок на память
Изображение к статье: Украина, беженцы
Изображение к статье: На страже латвийской границы
Изображение к статье: Дроны над флагами Балтии и ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Отто Озолс
Наша Латвия
20
Изображение к статье: Художественный фильм Кайришса и Авотса "Уля" покажут на зарубежных кинофестивалях
Культура &
Изображение к статье: скрипачи
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Маэстро Паулс получит награду Кабинета министров за пожизненный вклад в развитие музыки и культуры
Культура &
2
Изображение к статье: Латвия - Украина
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Даугавпилс
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Отто Озолс
Наша Латвия
20
Изображение к статье: Художественный фильм Кайришса и Авотса "Уля" покажут на зарубежных кинофестивалях
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео