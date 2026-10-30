Несмотря на призывы к экономии государственных средств, в Латвии продолжают тратить значительные суммы на премии, надбавки и денежные вознаграждения работникам государственных учреждений. Только за первые девять месяцев 2026 года такие выплаты обошлись бюджету в 163,3 миллиона евро. При этом правительство не установило прямых ограничений на дополнительные выплаты в конце года.

Об этом свидетельствуют данные, изученные журналистами программы Латвийского телевидения «Kas notiek Latvijā?».

163 миллиона за девять месяцев

Согласно опубликованной информации, с января по сентябрь 2026 года на дополнительные выплаты работникам государственных учреждений из бюджета было направлено 163,3 миллиона евро.

В эту сумму вошли премии, различные надбавки к заработной плате и денежные вознаграждения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие расходы сократились почти на 7%. Однако ситуация в разных государственных учреждениях существенно отличается.

Некоторые министерства и ведомства за девять месяцев уже потратили на дополнительные выплаты больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Таким образом, общее сокращение расходов не означает, что все государственные учреждения одинаково придерживаются политики экономии.

Премии и надбавки — не одно и то же

При оценке этих расходов необходимо учитывать, что далеко не все 163,3 миллиона евро были потрачены непосредственно на премирование сотрудников.

Значительную часть дополнительных выплат могут составлять надбавки, предусмотренные законодательством.

В частности, речь идёт о доплатах за особые условия службы, выполнение дополнительных обязанностей и другие обстоятельства, при которых работники имеют право на повышенное вознаграждение.

Такие выплаты нельзя автоматически приравнивать к премиям, назначаемым по решению руководства.

Тем не менее общая сумма показывает, насколько значительную часть бюджетных расходов составляет оплата труда сверх установленных должностных окладов.

Правительство экономит, но премии не запретило

Особое внимание журналисты обратили на решения правительства, направленные на сокращение государственных расходов.

Несмотря на объявленные меры бюджетной экономии, они не предусматривают прямого ограничения на выплату премий и других дополнительных вознаграждений в последнем квартале 2026 года.

Это означает, что государственные учреждения сохраняют возможность производить такие выплаты в пределах действующих правил и предусмотренного финансирования.

Фактические расходы за октябрь, ноябрь и декабрь станут известны позднее.

Некоторые ведомства уже превысили прошлогодние показатели

Хотя в целом расходы на дополнительные выплаты уменьшились почти на 7%, в отдельных учреждениях наблюдается противоположная тенденция.

По данным журналистов, некоторые министерства и ведомства уже превысили прошлогодний уровень расходов на надбавки и премии.

Это вызывает вопросы о том, насколько последовательно проводится политика экономии государственных средств и какие критерии используются при назначении дополнительных выплат.

Вместе с тем для объективной оценки необходимо учитывать численность сотрудников, характер их работы, предусмотренные законом надбавки и возможные изменения в структуре учреждений.

Что произойдёт в конце года?

Последний квартал традиционно становится периодом подведения итогов работы государственных учреждений.

В это время могут приниматься решения о премировании сотрудников и выплате дополнительных вознаграждений, если для этого имеются законные основания и предусмотрены необходимые средства.

Поскольку правительство не ввело прямого запрета на такие выплаты, их объём в конце 2026 года будет зависеть от решений конкретных учреждений и доступного финансирования.

Главный вопрос заключается в том, насколько расходы на дополнительное вознаграждение работников государственного сектора соответствуют заявленным целям бюджетной экономии.

Пока известно, что за девять месяцев государство направило на эти цели 163,3 миллиона евро. Окончательная сумма за весь 2026 год станет известна после публикации данных за последний квартал.