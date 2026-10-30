При оценке проектов фондов Европейского союза Латвии следовало бы больше смотреть не только на количество выполненных работ, но и на то, какой реальный вклад эти инвестиции дают нашей экономике.

Это в передаче TV24 «Цена денег» подчеркнул финансист и бывший премьер-министр Иварс Годманис, указав, что такой подход требует как соответствующей квалификации, так и способности оценивать результаты проектов.

Годманис признался, что ему было трудно найти информацию о том, как используется семилетнее финансирование Европейского союза.

В результатах проектов может быть указано, сколько дорог отремонтировано или сколько новых предприятий создано, однако такие цифры сами по себе не раскрывают экономический эффект вложений.

“Это ведь не экономический вклад. Здесь я хочу подчеркнуть две вещи — экономическую волю и также квалификацию. И тут на помощь должен прийти тот, кто это может», — сказал Годманис.

По его мнению, при оценке проектов до сих пор слишком большой акцент делался на контроле использования финансов и выполнении формальных требований, а не на качестве достигнутых результатов.

«Чиновничество 20 лет этого не делало — 20 лет такой принцип не применялся. Утверждая победителей конкурса, которые побеждают в очередном объявленном фондом конкурсе проектов, они смотрят, чтобы ты не украл деньги — пункт первый. И в Европе на это тоже смотрят. CEFL проверяет, в порядке ли всё с бухгалтерией, а в конце ещё приходят посмотреть, не плоха ли та дорога, которую ты ремонтировал», — указал Годманис.

Он подчеркнул, что одного такого контроля недостаточно — необходимо оценивать и более широкое влияние проектов на народное хозяйство:

“Это такой качественный скачок. Там должен быть и тот, кто умеет это сделать, и тот, кто умеет это также проверить», — сказал Годманис.