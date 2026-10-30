Единоличные встречи нынешнего премьер-министра и кандидата на пост главы следующего правительства Андриса Кулбергса («Объединённый список», AS) с потенциальными партнёрами по коалиции создают определённые риски. Такое мнение в беседе с агентством LETA высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс.

По его мнению, формирование правительства сейчас идёт не совсем по плану. Розенвалдс напомнил, что ранее Кулбергс подчёркивал необходимость сначала договориться о предстоящих задачах и только затем обсуждать распределение должностей и министерских портфелей. Однако подробной информации о планируемой работе правительства так и не появилось, тогда как в публичном пространстве уже обсуждаются возможные варианты его состава.

Три возможных варианта правительства

Розенвалдс считает, что наиболее реалистичны три варианта формирования следующего правительства.

Первый предполагает создание максимально широкой коалиции с участием «Объединённого списка», Национального объединения (NA) и «Нового Единства» (JV). Вместе эти политические силы располагали бы 58 местами в Сейме.

Второй вариант — сотрудничество AS с Национальным объединением. Такая коалиция получила бы 51 депутатский мандат. Политолог считает этот сценарий возможным.

Третий вариант — правительство меньшинства, в состав которого войдёт только «Объединённый список».

При этом Розенвалдс признал, что появившиеся в публичном пространстве предварительные списки возможных министров пока не позволяют сделать вывод о будущем составе правительства.

По мнению политолога, это может свидетельствовать о том, что ни одна партия ещё не получила официального приглашения войти в коалицию.

В то же время он допускает, что публикация подобных списков может быть способом оказать давление на «Новое Единство» или указать этой партии её место в будущей коалиции.

В частности, среди возможных кандидатов на министерские посты упоминается нынешний министр обороны Райвис Мелнис. Ранее его кандидатуру в правительство выдвинуло именно «Новое Единство», хотя сам он не является членом партии.

В то же время имя нынешнего министра иностранных дел Байбы Браже, представляющей «Новое Единство», пока публично не упоминалось среди возможных кандидатов на сохранение должности в следующем правительстве.

Ранее JV заявляло, что хотело бы сохранить обоих министров на своих постах.

Судьба Домбравы может определить состав коалиции

Оценивая возможность формирования коалиции между «Объединённым списком» и Национальным объединением, Розенвалдс отметил, что решающим может стать вопрос о сохранении должности нынешним министром внутренних дел Янисом Домбравой, представляющим NA.

Политолог обратил внимание на то, что, судя по общедоступной информации, представители отрасли не испытывают особого восторга от резких действий Домбравы.

Кроме того, Розенвалдс видит определённые противоречия и в отношениях между Домбравой и Кулбергсом.

Кулбергс, пришедший в политику из предпринимательской среды, склонен рассматривать проблемы прежде всего с экономической точки зрения. Домбрава же, по мнению политолога, руководствуется ярко выраженными политико-идеологическими установками, согласно которым неконтролируемая миграция является едва ли не главной причиной большинства проблем.

«Думаю, что вопрос Домбравы во многом определит, сложатся ли дружественные отношения между NA и AS», — считает Розенвалдс.

Не исключено и правительство меньшинства

Политолог также не исключает варианта «гордого одиночества» «Объединённого списка», при котором партия сформирует правительство меньшинства.

При этом Розенвалдс не считает вероятным создание коалиции AS с партией «Латвия на первом месте» (LPV), учитывая публичные заявления «Объединённого списка» перед выборами.

Вместе с тем лидер LPV Айнарс Шлесерс ранее публично заявлял о готовности поддержать правительство меньшинства во главе с Кулбергсом.

Почему единоличные переговоры Кулбергса вызывают вопросы?

Оценивая состоявшиеся накануне встречи с представителями Национального объединения и «Нового Единства», Розенвалдс обратил внимание на то, что Кулбергс фактически взял всю инициативу со стороны AS на себя.

На переговоры он пришёл только в сопровождении руководителя своего бюро Марека Грушкевица.

Политолог отметил, что обычно на коалиционных переговорах партию, претендующую на формирование правительства, представляют сразу несколько политиков.

К тому же «Объединённый список» — не отдельная партия, а объединение трёх партий и одного общества.

Розенвалдс подчеркнул, что приоритеты участников объединения могут различаться, а среди его представителей немало амбициозных политиков. Тем не менее Кулбергс ведёт переговоры фактически самостоятельно.

«Он слишком буквально воспринял статью 55 Конституции, согласно которой Кабинет министров состоит из премьер-министра и приглашённых им министров», — считает Розенвалдс.

По словам политолога, амбиции 41 депутата, избранного в Сейм от «Объединённого списка», со временем будут только расти — как в отношении должностей, так и в вопросах политического влияния.

Поэтому Розенвалдс считает тактику Кулбергса довольно рискованной.

«Амбиции других депутатов и руководителей AS ведь никуда не исчезнут», — подчеркнул он.

При этом политолог не отрицает, что именно Кулбергс стал главным фактором успеха «Объединённого списка». Однако удастся ли ему сохранить дисциплину и единство парламентской фракции, покажет только время.

Переговоры о формировании правительства продолжаются

Как сообщалось ранее, в ходе первого официального раунда переговоров с «Новым Единством» и Национальным объединением Кулбергс достиг принципиального согласия по нескольким направлениям предполагаемых реформ.

Среди них — повышение эффективности государственного управления, пересмотр функций министерств и необходимость приведения государственных финансов в порядок.

Стороны также обсудили сокращение бюрократии, централизацию процессов государственного управления и стимулирование экономического роста.

В пятницу Кулбергс встретился с представителями партии «Прогрессивные», а в начале следующей недели запланированы переговоры с партией «Латвия на первом месте».

Следующий раунд коалиционных переговоров намечен после 4 ноября.