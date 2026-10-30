Как сообщал bb.lv, сегодня Спортивный арбитражный суд постановил немедленно позволить сборной России по хоккею участвовать в соревнованиях Международной хоккейной федерации. Это означает, что уже весной 2027-го года российская сборная должна быть допущена до чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Германии. В этом чемпионате участвует и сборная Латвии. При этом наш Закон о спорте запрещает командам Латвии играть против команд России и Белоруссии.

Эксперт по внешней политике Андис Кудорс сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ выразил мнение, что "Россия будет использовать участие в чемпионате мира по хоккею в пропагандистских целях, поэтому следовало бы сделать все, чтобы своим участием этому не способствовать".

"Если есть какой-то жест, это больше, чем ничего. Против России уже и правда нельзя было бы играть", - подчеркнул Кудорс.

"Даже если Латвия решает где-то участвовать, то играть против России — это было бы абсолютно исключено. Это было бы абсурдно, это невозможно», - заключил эксперт.