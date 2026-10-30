Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сегодня в 10:00 в Кабинете министров встретится с представителями партии "Прогрессивные", чтобы обсудить вопросы формирования будущего правительства.

Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев сообщил, что в первую очередь партия хочет услушать предложенный Кулбергом план реформ и приоритеты. После этого "Прогрессивные" дадут свою оценку вопросам, которые они готовы поддержать, и тем, которые требуют более подробного изложения.

Шуваев подчеркнул, что приоритеты партии с момента предвыборной кампании не изменились. "Прогрессивные" осознают необходимость сокращения государственных расходов, в то же время в ходе переговоров будут напоминать о высокой стоимости жизни, в том числе о предстоящих счетах за отопление и по-прежнему высоких ценах на топливо.

Партию также беспокоят вопросы здравоохранения, и "Прогрессивные" будут отстаивать независимость СМИ, науки и демократических институтов.