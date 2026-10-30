Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кулбергс встретится с партией «Прогрессивные» 2 481

Политика
Дата публикации: 30.10.2026
LETA
Изображение к статье: КУлбергс
ФОТО: LETA

Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сегодня в 10:00 в Кабинете министров встретится с представителями партии "Прогрессивные", чтобы обсудить вопросы формирования будущего правительства.

Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев сообщил, что в первую очередь партия хочет услушать предложенный Кулбергом план реформ и приоритеты. После этого "Прогрессивные" дадут свою оценку вопросам, которые они готовы поддержать, и тем, которые требуют более подробного изложения.

Шуваев подчеркнул, что приоритеты партии с момента предвыборной кампании не изменились. "Прогрессивные" осознают необходимость сокращения государственных расходов, в то же время в ходе переговоров будут напоминать о высокой стоимости жизни, в том числе о предстоящих счетах за отопление и по-прежнему высоких ценах на топливо.

Партию также беспокоят вопросы здравоохранения, и "Прогрессивные" будут отстаивать независимость СМИ, науки и демократических институтов.

×
#выборы #здравоохранение #реформы #прогрессивные #правительство #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдгар Ринкевич Иконка видео
Изображение к статье: РИнкевич
Изображение к статье: РИнкевич
Изображение к статье: бюджет Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
9
Изображение к статье: бюджет Эксклюзив!
Политика
10
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
15
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
2
Изображение к статье: Список обещания Андриса Кулбергса Эксклюзив!
Политика
6
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
9
Изображение к статье: бюджет Эксклюзив!
Политика
10
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео