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Любая ненависть разрушительна и порождает раскол - президент 21 4028

Политика
Дата публикации: 30.10.2026
LETA
Изображение к статье: РИнкевич
ФОТО: LETA

Любая ненависть разрушительна, она останавливает единство и развитие, порождает отсталость и раскол, заявил президент Эдгар Ринкевич на молитвенном завтраке в Сейме.

Президент заявил, что это относится к ненависти к латышам или представителям других национальностей, к людям с различными политическими или религиозными убеждениями и к людям разных рас. Он подчеркнул, что нельзя ссориться и поддаваться злу, ненависти, предрассудкам и нетерпимости.

Ринкевич напомнил, что в этом году в Аглоне на празднике Вознесения Пресвятой Девы Марии он говорил, что Латвию нужно защищать как физически, так и духовно. Он подчеркнул, что жители Латвии не должны размениваться по мелочам.

Независимо от повседневных политических и идеологических убеждений и взглядов на то, как правильно и хорошо жить, важно помнить о существенных убеждениях и ценностях. По словам президента, для развития государства, народа и общества в первую очередь нужно говорить и думать о том, как достичь развития и сделать страну и общество лучше.

Президент подчеркнул, что истинное взаимопонимание начинается с разговора, умения слушать, слышать и уважать друг друга. По его мнению, важны также умение уважительно разговаривать и взаимная поддержка, даже если люди не всегда согласны друг с другом. Оценивая происходящее в мире, Ринкевич указал, что эти вещи больше не являются само собой разумеющимися.

"Это в некотором роде эпоха безразличия и поверхностности, и именно в такую эпоху мы все должны искать и находить силы и веру в добро", - заявил президент.

В заключение президент поблагодарил председателя Сейма и всех депутатов 14-го Сейма за их работу, напомнив, что уже на следующей неделе соберется 15-й Сейм.

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#президент #Сейм #Латвия #единство #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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