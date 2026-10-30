Экономист, бывший вице-президент Айварс Стракшас в социальных сетях решил отреагировать на реплику банковского экономиста Петериса Страутиньша, который в одной из дискуссий предположил, что в будущем "среднестатистический латыш будет более коричневым".

"Удивительный цинизм или глупость. Есть ли у уважаемого экономиста примеры, которые позволили бы подумать о том, что чуть более «темные латыши» вообще будут латышами. Как мы видим по опыту миграции в Европе, мигранты не приходят осваивать местную культуру, язык или религию. Они приходят со своей и, когда достигают критической массы, начинают навязывать свой жизненный порядок.

Нынешние миграционные процессы в Европе больше напоминают оккупацию. И что в первую очередь надо учитывать - они в большинстве не приходят работать. Те, кто едет работать, зарабатывают и уезжают домой, а не тянут свои семьи в Европу", - убежден Айварс Стракшас.