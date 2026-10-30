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«Миграционные процессы в Европе всё более напоминают оккупацию» - экономист 1 290

Политика
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Айварс Стракшас

Айварс Стракшас

Экономист о том, что ждет европейскую цивилизацию и Латвию.

Экономист, бывший вице-президент Айварс Стракшас в социальных сетях решил отреагировать на реплику банковского экономиста Петериса Страутиньша, который в одной из дискуссий предположил, что в будущем "среднестатистический латыш будет более коричневым".

"Удивительный цинизм или глупость. Есть ли у уважаемого экономиста примеры, которые позволили бы подумать о том, что чуть более «темные латыши» вообще будут латышами. Как мы видим по опыту миграции в Европе, мигранты не приходят осваивать местную культуру, язык или религию. Они приходят со своей и, когда достигают критической массы, начинают навязывать свой жизненный порядок.

Нынешние миграционные процессы в Европе больше напоминают оккупацию. И что в первую очередь надо учитывать - они в большинстве не приходят работать. Те, кто едет работать, зарабатывают и уезжают домой, а не тянут свои семьи в Европу", - убежден Айварс Стракшас.

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#Латвия #Европа #демография #миграция #культура #оккупация #экономика
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Эдуард Эльдаров
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