Любая ненависть разрушительна, поскольку мешает единству и развитию общества, порождает отсталость и раскол. Об этом президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил во время традиционной встречи представителей власти и религиозных общин — так называемого молитвенного завтрака, состоявшегося в Сейме.

Как сообщает агентство LETA, глава государства призвал жителей страны не поддаваться злобе, предрассудкам и нетерпимости, независимо от политических взглядов, национальности или религиозных убеждений.

Ненависть не должна разделять людей

По словам президента, разрушительное воздействие ненависти проявляется независимо от того, против кого она направлена — латышей, представителей других национальностей, людей с различными политическими или религиозными убеждениями либо людей другой расы.

Ринкевич подчеркнул, что общество не должно погрязать в ссорах и позволять злу, предубеждениям и нетерпимости определять отношения между людьми.

Он напомнил о своём выступлении в Аглоне во время праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии, когда говорил о необходимости защищать Латвию не только физически, но и духовно.

По мнению президента, жители страны не должны размениваться по мелочам и терять из виду действительно важные ценности.

Важнее не спорить, а искать пути развития

Ринкевич отметил, что люди могут придерживаться разных политических и идеологических взглядов, по-разному представлять себе правильный образ жизни и будущее страны.

Однако эти различия не должны мешать обществу помнить об общих ценностях.

Президент считает, что для развития государства необходимо прежде всего обсуждать, каким образом сделать Латвию и её общество лучше.

При этом особое значение имеют способность разговаривать друг с другом, слушать и слышать собеседника, а также уважать чужую точку зрения.

Даже если люди не согласны между собой, они должны сохранять взаимное уважение и готовность поддерживать друг друга.

По словам Ринкевича, на фоне происходящих в мире событий подобное отношение уже перестало быть чем-то само собой разумеющимся.

«Мы живём в эпоху равнодушия»

Президент обратил внимание на то, что современное общество всё чаще сталкивается с равнодушием и поверхностным отношением к происходящему.

«Это в определённом смысле эпоха равнодушия и поверхностности, и именно в такую эпоху всем нам необходимо искать и находить силы и веру в добро», — заявил Ринкевич.

Он подчеркнул важность веры в собственные силы, в жителей Латвии и в государство.

Для многих людей, добавил президент, важной духовной опорой является вера в Бога.

Латвии необходимы доверие и взаимная поддержка

По мнению главы государства, прочное общество невозможно построить исключительно на формальном уважении.

Не менее важны любовь, доверие и готовность помогать друг другу.

Ринкевич выразил убеждение, что именно эти качества позволят Латвии пережить нынешние тревожные времена.

Президент призвал не забывать о человеческих отношениях даже в условиях политических разногласий и общественной напряжённости.

Президент поблагодарил уходящий состав Сейма

В завершение выступления Эдгар Ринкевич поблагодарил председателя Сейма и всех депутатов 14-го созыва за проделанную работу.

Он напомнил, что уже на следующей неделе к работе приступит Сейм 15-го созыва.

Таким образом, выступление президента на молитвенном завтраке стало не только обращением к духовным и нравственным ценностям, но и призывом сохранить общественное единство в период политических перемен.