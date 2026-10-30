Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в 9:50 в Рижском замке встретится с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом Алексусом Гринкевичем, сообщили в пресс-центре канцелярии президента.

Как следует из информации на сайте НАТО, SACEUR отвечает за руководство всеми военными операциями альянса на стратегическом уровне и возглавляет Командование операциями союзников.

В обязанности SACEUR входит планирование военных операций, определение необходимых для них сил и обращение с соответствующими запросами к странам-членам в соответствии с полномочиями Североатлантического совета и указаниями Военного комитета НАТО.

В случае агрессии против какой-либо страны-члена НАТО SACEUR несет ответственность за осуществление всех военных мер, находящихся в пределах его возможностей и полномочий, с целью сохранения или восстановления безопасности территории альянса.

Гринкевич исполняет обязанности СACEUR с июля 2025 года.