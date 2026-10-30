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Сегодня Ринкевич встретится с Гринкевичем 4 1395

Политика
Дата публикации: 30.10.2026
LETA
Изображение к статье: РИнкевич
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в 9:50 в Рижском замке встретится с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом Алексусом Гринкевичем, сообщили в пресс-центре канцелярии президента.

Как следует из информации на сайте НАТО, SACEUR отвечает за руководство всеми военными операциями альянса на стратегическом уровне и возглавляет Командование операциями союзников.

В обязанности SACEUR входит планирование военных операций, определение необходимых для них сил и обращение с соответствующими запросами к странам-членам в соответствии с полномочиями Североатлантического совета и указаниями Военного комитета НАТО.

В случае агрессии против какой-либо страны-члена НАТО SACEUR несет ответственность за осуществление всех военных мер, находящихся в пределах его возможностей и полномочий, с целью сохранения или восстановления безопасности территории альянса.

Гринкевич исполняет обязанности СACEUR с июля 2025 года.

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#НАТО #Латвия #безопасность #агрессия #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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