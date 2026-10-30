Итак, в эту среду, 28 октября, спустя три недели после выборов (!) Андрис Кулбергс начал консультации по формированию нового правительства Латвийской Республики.

Лучше позже, да лучше?

Эксперты уже обратили внимание на то, что впервые в новейшей истории переговоры по дележу пирога власти не начинались так долго после завершения выборов.

С другой стороны, особо никуда Кулбергс не опоздал. Ведь в любом случае официальное поручение от президента на формирование правительства Кулбергс может получить не раньше 3 ноября, когда в свои права вступит 15-й Сейм, а нынешнее правительство де-юре подаст в отставку.

Логично, что первые консультации по формированию новой коалиции и правительства Кулбергс провёл со своими старыми партнёрами — Национальным объединением и «Новым Единством».

Примечательно, что Кулбергс умышленно не использует слово «коалиция» и постоянно повторяет слово «партнёры». Это объясняется двумя причинами:

во-первых, Кулбергс и Ко пока не определились, а собственно, каким будет формат правительства (три политические силы, две политические силы или правительство меньшинства);

во-вторых, он хочет сохранить интригу и возможность для манёвра до того момента, пока не переговорит со всеми потенциальными партнёрами.

Опять не хватает денег

Кроме того, создалось ощущение, что Кулбергса больше напрягает не столько состав коалиции и правительства, сколько проблемы, которые стоят перед ним.

Самую сильную головную боль вызывают финансы, точнее — их острая нехватка. Дело в том, что уходящий парламент в своё время «напринимал» решений, которые потребуют в бюджете на 2027 год дополнительно почти полмиллиарда евро! Этих денег нет, и, стало быть, нужно будет решать, у каких отраслей эти почти 500 миллионов отнять.

А чтобы профинансировать все приоритеты и не выйти за пределы максимально допустимого бюджетного дефицита, необходимо дополнительно заработать ещё 500 миллионов. В общем, нужно где-то найти миллиард евро!

Надо резать

Очевидно, что без сокращения административных расходов не обойтись.

Кулбергс во время переговоров с потенциальными партнёрами уже озвучил свои предложения. Нынешний и будущий премьер призывает «начать с себя», то есть с сокращения расходов на госуправление и содержание политической власти.

В числе предлагаемых им мер:

уменьшение наполовину финансирования партий;

сокращение фонда премий и доплат;

объединение министерств, агентств и, возможно, госпредприятий;

проведение аудита функций госуправления с использованием искусственного интеллекта;

сокращение расходов парламента за счёт уменьшения или полной отмены компенсаций депутатам.

«Реформы будут болезненными, но мы должны их провести», — заявил Кулбергс.

Мы затянули пояса — и вам придётся

Очевидно, что Кулбергс хочет сократить расходы на госуправление «не просто так», а с конкретной политической целью — чтобы можно было потом тем же медикам и учителям сказать, что… прибавки к жалованью не будет.

Равно как наверняка не будет и существенного увеличения ассигнований, к примеру, на здравоохранение и образование. Мол, мы, представители власти и чиновники, затянули пояса, проявив солидарность, и вам придётся!

Сам глава правительства определил три основных приоритета на следующие четыре года: безопасность; стимулирование экономики; повышение эффективности госуправления.

«У нас нет выбора — мы должны укреплять безопасность. Но для этого нам нужно и зарабатывать деньги, чтобы не жить всё время в долг», — пояснил Кулбергс.

Ноу-хау от премьера

Хотя переговоры по формированию правительства только начались, лидеры Объединённого списка всё ещё надеются, что правительство удастся сформировать до госпраздника, то бишь до 18 ноября.

Кулбергс решил не грузить потенциальных партнёров длинными декларациями и предлагает утвердить очень короткий план работы правительства — с перечислением основных приоритетов и принципов работы. Но при этом, по примеру Еврокомиссии, выдать каждому министру «письмо о миссии» — конкретный план действий на год. То есть каждый министр получит своего рода дорожную карту.

Ещё одно ноу-хау от Кулбергса — декларация о планах работы Сейма на четыре года. Иными словами, и парламент, наряду с правительством, берёт на себя определённые обязательства по принятию тех или иных решений. Тоже своего рода дорожная карта.