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«Уволил советника не известно за что» - Лато Лапса назвал Кулбергса слабаком 0 658

Политика
Дата публикации: 30.10.2026
pietiek.com
Изображение к статье: Кулбергс

Журналист Лато Лапса раскритиковал премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса за поспешное отстранение своего советника, оказавшегося в центре уголовного расследования.

«Избавление от „криминального“ советника подтверждает то, что было известно и раньше. Андрис Кулбергс — слабак. Всё настолько просто», — заявил Лапса в своём новом видео на YouTube, сообщает портал Pietiek.

По мнению журналиста, готовность премьер-министра немедленно избавиться от члена собственной команды, не дожидаясь конкретных доказательств или предъявления обвинений, многое говорит о характере главы правительства.

Лапса считает, что подобное решение демонстрирует личные качества Кулбергса и его отношение к людям, с которыми он работает.

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#СМИ #Латвия #критика #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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