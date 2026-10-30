Журналист Лато Лапса раскритиковал премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса за поспешное отстранение своего советника, оказавшегося в центре уголовного расследования.

«Избавление от „криминального“ советника подтверждает то, что было известно и раньше. Андрис Кулбергс — слабак. Всё настолько просто», — заявил Лапса в своём новом видео на YouTube, сообщает портал Pietiek.

По мнению журналиста, готовность премьер-министра немедленно избавиться от члена собственной команды, не дожидаясь конкретных доказательств или предъявления обвинений, многое говорит о характере главы правительства.

Лапса считает, что подобное решение демонстрирует личные качества Кулбергса и его отношение к людям, с которыми он работает.