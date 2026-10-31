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Браже запретила въезд в Латвию Ксении Собчак и Константину Богомолову 13 2785

Политика
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собчак и Богомолов
ФОТО: Instagram

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла российскую журналистку Ксению Собчак и ее супруга, театрального режиссера Константина Богомолова, в список нежелательных для страны лиц. Обоим гражданам России запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Об этом глава латвийского МИД сообщила в социальной сети X.

«В соответствии с частью третьей статьи 104 Иммиграционного закона я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и запретила им въезд в страну на неопределенный срок», — написала Браже.

Причины принятого решения министр в своем сообщении не уточнила.

Ксения Собчак — российская журналистка и телеведущая, Константин Богомолов — театральный и кинорежиссер. Супруги состоят в браке с 2019 года.

Кому еще недавно запретили въезд в Латвию

За время работы Байбы Браже на посту министра иностранных дел Латвия внесла в список нежелательных лиц десятки иностранных граждан, в том числе российских артистов, спортсменов и представителей медиасферы. Точное число таких решений неизвестно, поскольку МИД сообщает о них лишь в отдельных случаях.

Известно, что 17 сентября Браже объявила о запрете на въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву.

В июле аналогичное решение было принято в отношении участников юмористического дуэта «Кролики» Владимира Моисеенко и Владимира Данильца. Они планировали выступить с концертами в Риге, Даугавпилсе и Резекне, однако латвийские власти включили их в список нежелательных лиц, сославшись на поддержку ими России.

Еще в апреле въезд в Латвию на неопределенный срок был запрещен специальному представителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, а также Анастасии Карнеевой и Екатерине Винокуровой.

Кроме того, 6 октября Браже сообщила о начале процедуры включения российского журналиста Леонида Рагозина в список нежелательных лиц.

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#Латвия #шоу-бизнес #Ксения Собчак #Байба Браже
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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