В латвийских министерствах могут намеренно сохраняться незаполненные вакансии, а сэкономленные на зарплатах деньги — использоваться для выплаты премий действующим сотрудникам. Такое предположение высказал бывший президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис. Он также раскритиковал профсоюзы, которые, по его мнению, уделяют больше внимания защите получателей премий, чем работникам с невысокими доходами.

«Почему профсоюзы защищают именно жирных котов?»

Бывший президент Латвийского общества врачей и экс-министр здравоохранения Петерис Апинис поставил под сомнение справедливость распределения дополнительных выплат в государственном секторе, сообщает LA.LV со ссылкой на передачу TV24 «Пресс-клуб».

В эфире TV24 он выразил недоумение тем, что профсоюзы выступают в защиту работников, получающих премии, тогда как другие категории сотрудников не имеют подобных возможностей.

«Меня немного удивляет стремление профсоюза защищать именно „жирных котов“, а не тех людей, которые не работают в государственной системе и, соответственно, не получают никаких премий», — заявил Апинис.

В качестве примера он привел работников здравоохранения, в частности медсестер, которые, по его словам, не получают таких дополнительных выплат.

Апинис считает, что профсоюзам следовало бы уделять больше внимания именно этим категориям работников, а не сосредотачиваться на сохранении премий в государственном управлении.

До 15% вакансий могут оставаться незаполненными

По предположению Апиниса, в министерствах может существовать практика сохранения определенного количества вакантных должностей. Средства, предусмотренные в бюджете на оплату труда этих работников, впоследствии могут направляться на дополнительные выплаты действующим сотрудникам.

«Мне кажется, что большинство министерств совершенно случайно, так сказать, создали резерв как минимум в 10–15% рабочих мест, которые остаются незаполненными», — сказал он.

Апинис предполагает, что к концу года накопившиеся средства распределяются между работниками учреждения. При этом, по его мнению, размер дополнительных выплат может зависеть от положения сотрудника в служебной иерархии.

«Конечно, чем выше начальник, тем больше ему достается, и это само собой разумеется», — заявил он.

Впрочем, конкретных данных, подтверждающих существование такой практики в большинстве министерств, в приведенном выступлении Апинис не представил. Его оценка доли незаполненных вакансий также остается предположением.

«Из 160 человек на улицу вышли только 37»

В подтверждение своих сомнений относительно организации работы государственного аппарата Апинис вспомнил случай, произошедший в здании Кабинета министров. По его рассказу, однажды там прозвучал сигнал тревоги, после чего сотрудники должны были покинуть помещения.

«Все выбежали на улицу. Выбежал и премьер-министр, который быстро пересчитал всех вышедших. И оказалось, что из 160 человек вышли 37», — рассказал Апинис.

Таким образом, согласно его рассказу, на улице оказалось на 123 человека меньше, чем предполагалось.

«Тогда возникает вопрос: где были остальные?» — задался вопросом бывший министр.

Он допустил, что некоторые сотрудники могли не успеть эвакуироваться или столкнуться с другими обстоятельствами, однако предположил, что значительной части работников в тот момент просто не было на рабочих местах.

При этом Апинис не уточнил, когда именно произошел описанный случай. Независимого подтверждения приведенных им цифр в исходном сообщении нет, а само по себе количество эвакуировавшихся не позволяет установить, сколько сотрудников действительно находилось на работе.

«Скрытая безработица» в государственном управлении

Апинис считает, что в государственных учреждениях может существовать так называемая скрытая безработица — ситуация, когда штатная структура и предусмотренные на нее средства не полностью соответствуют фактической потребности в работниках.

По его мнению, подобная организация работы создает финансовые резервы, которые затем могут использоваться для дополнительных выплат.

«Именно здесь и появляются лишние ресурсы, лишние средства, которые государственные структуры используют для выплаты дополнительных премий», — заявил он.

При этом бывший министр не выступает против премирования сотрудников как такового.

Его критика направлена прежде всего на систему, при которой дополнительные выплаты могут фактически становиться заранее ожидаемой частью вознаграждения, а не поощрением за конкретные результаты работы.

«Я не хочу сказать, что премии не нужны, но хочу подчеркнуть, что такие системы, в которые премии уже заложены изначально, опасны», — подчеркнул Апинис.

Вопрос не только в премиях, но и в прозрачности расходов

Высказывания Апиниса затрагивают более широкий вопрос: насколько прозрачно государственные учреждения распоряжаются средствами, выделенными на оплату труда.

Если деньги, предусмотренные на незаполненные должности, действительно направляются на премии, значение имеют как правовые основания таких выплат, так и критерии их распределения.