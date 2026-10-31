На прощание они вляпались, прямо скажем, в очень позорную историю, присвоив гражданство Латвии за особые заслуги лжеучёной из Индии госпоже Вишванату, которая оказалась совсем не той, за кого себя выдавала. На её фоне практически любой негражданин, проживший и проработавший в Латвии всю свою жизнь, имеет в тысячу раз больше заслуг перед нашей страной, чем эта «исследовательница» из Мумбаи.

Забегая вперёд, скажем, что депутаты успели исправить, как они сами говорят, ошибку и уже через неделю спешно отменили своё решение. Таким образом, 14-й Сейм уже вошёл в историю: никогда прежде парламент не отбирал гражданство, присвоенное за особые заслуги.

В свете этого скандала уместно обратиться к истокам создания своего рода института присвоения гражданства за особые заслуги.

Итак, впервые статья о предоставлении гражданства за особые заслуги появилась ещё при разработке первой редакции Закона о гражданстве — в начале июня 1994 года, то есть уже более 32 лет назад. Тогда никому из разработчиков этого закона и в голову не приходило, что эта норма впоследствии будет применяться к иностранцам, многие из которых прожили-то в Латвии, хорошо если, два-три года…

Героям Атмоды посвящается

Цель этой статьи была совершенно иной: предусмотреть в законе возможность в особых случаях обойти жёсткие условия получения гражданства в «обычном порядке».

Старшее поколение латвийцев ещё помнит, что изначально Законом о гражданстве были предусмотрены так называемые «окна натурализации», когда право пройти эту процедуру — сдать экзамен на знание латышского языка, истории и Конституции — ежегодно получали не все желающие неграждане, а только неграждане определённого года рождения.

Исходя из этих условий, значительная часть неграждан получила бы право подавать заявку на натурализацию лет через десять. И это означало, что на латвийское гражданство не могли бы претендовать даже многие активисты Атмоды, включая депутатов Верховного совета, голосовавших 4 мая 1990 года за восстановление независимости Латвии!

Именно для того, чтобы устранить эту вопиющую несправедливость, депутаты тогдашней главной партии власти — «Латвияс цельш» — и придумали такой механизм предоставления гражданства «за особые заслуги».

Примечательно, что изначально предлагалось наделить правом присваивать гражданство за особые заслуги Кабинет министров. Однако депутаты оппозиционной в ту пору фракции ДННЛ предложили всё-таки предоставить такое право Сейму, и 21 июня 1994 года это предложение поддержало большинство депутатов! Сам закон был принят со второй попытки: сперва президент Гунтис Улманис вернул его на доработку, а затем, 22 июля 1994 года, закон был принят.

Отметим, что впоследствии Сейм действительно присвоил гражданство за особые заслуги бывшему председателю Народного фронта Ромуалдсу Ражуксу (он и сегодня не ушёл с политической сцены!), бывшим депутатам Верховного совета, голосовавшим за независимость – Владлену Дозорцеву и Вилену Толпежникову, писательнице Марине Костенецкой…

Заметим, что все они свободно владели латышским языком, но согласно той редакции закона даже не могли бы пройти натурализацию.

Хоккеисты, артисты и Абу Мери

Но ещё раньше, чем политикам и общественным деятелям, Сейм присвоил латвийское гражданство спортсменам и прежде всего — бывшим хоккеистам рижского «Динамо», которые, получив латвийский паспорт, смогли защищать цвета латвийской сборной и вывели её в группу сильнейших, где Латвия находится и до сих пор!

Среди обладателей гражданства за особые заслуги — бывшая актриса Театра русской драмы Нина Незнамова, артист балета, проживавшего в Москве, Андрис Лиепа, а также ещё одна звезда балета — Михаил Барышников…

Нынешний глава Минздрава Хосам Абу Мери тоже смог сделать в Латвии политическую карьеру благодаря этому механизму получения гражданства: Сейм присвоил ему латвийское гражданство в 2007 году. Хотя Абу Мери и тогда уже довольно сносно владел латышским языком, пройти натурализацию он не мог, поскольку не прожил в Латвии пять лет на основании постоянного вида на жительство.

Если обратиться к статистике, то больше всего гражданств за особые заслуги было присвоено в 1995–1998 годах — 173 латвийцам! После этого «поток иссяк», что и понятно, поскольку с 1999 года после референдума были отменены «окна натурализации», и неграждане, если они не были бывшими работниками КГБ или активистами КПЛ и Интерфронта, могли проходить натурализацию.

На получение гражданства по решению Сейма же могли претендовать только те, кто не мог пройти натурализацию. Иными словами, иностранцы, которые либо недавно проживали в Латвии, либо вообще здесь не жили, но были связаны с нашей страной и имели перед ней определённые заслуги, либо имели гражданство другой страны, с которой у Латвии не было предусмотрено двойное гражданство.