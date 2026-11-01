Ну вот и всё: 29 октября депутаты 14-го Сейма собрались на последнее пленарное заседание, по завершении которого сфотографировались на память. И на этом де-факто полномочия парламента данного созыва закончились. Самое время вспомнить, что сделал и чего не сделал уходящий 14-й Сейм и какое наследие он оставляет 15-му Сейму, который приступит к работе уже 3 ноября.

Последнее прости...

Стоит отметить, что состав нового Сейма обновится более чем на 60 процентов. Почему цифра приблизительная? Нельзя исключать, что после того, как депутаты, ставшие министрами, сложат свои мандаты, им на смену придут политики, которые были депутатами 14-го Сейма, но в новый парламент изначально не попали, оставшись за его порогом.

В новом парламенте не будет двух политических сил, представленных в 14-м Сейме, — Союза зелёных и крестьян и партии «Стабильности!». Зато впервые в парламенте будет представлено объединение «Суверенная власть — Младолатыши».

Но не будем забегать вперёд и сначала подведём итоги работы уходящего Сейма.

Сейм пережил три правительства

14-й Сейм трижды голосовал за утверждение правительства. Сразу после выборов премьер-министром вновь стал Кришьянис Кариньш, но менее чем через год его сменило правительство Эвики Силини.

Как мы помним, правительство Силини не дотянуло до выборов всего четыре месяца. После демарша «Прогрессивных» на фоне увольнения с поста министра обороны Андриса Спрудса премьер-министр Силиня была вынуждена подать в отставку, не дожидаясь соответствующего голосования о недоверии в Сейме.

Уходящий Сейм вошёл в историю и как первый парламент, который утвердил не только бюджет, но и специальный закон, гарантирующий финансирование обороны в размере не менее 5% ВВП.

Дальше — без русского языка

Уходящий Сейм продолжил искоренение русского языка из публичного пространства.

И хотя главные борцы с русским языком — депутаты Национального объединения — значительную часть срока полномочий этого парламента находились в оппозиции, они тем не менее продолжали диктовать идеологическую повестку дня Сейма.

Так, 14-й Сейм принял поправки, которые обязывают пациентов, не владеющих государственным языком, самостоятельно искать переводчика в случае, если врач не владеет языком пациента.

Этот Сейм принял и поправки, обязывающие банки убрать русский язык из банкоматов.

Уже под занавес работы парламента этого созыва были одобрены изменения в Закон о защите прав потребителей, которые фактически запрещают использование языков третьих стран в публичной информации — например, в меню ресторанов и бистро, в мобильных приложениях магазинов и заведений общепита для заказа товаров. То же относится и к сайтам...

Кроме того, 14-й Сейм принял решение покончить с вещанием на русском языке. Общественные СМИ не будут готовить контент на русском языке с 1 января 2027 года, а частные радиостанции, согласно закону, принятому на прошлой неделе, перестанут использовать русский язык с 2034 года. При этом лицензии на новое вещание на русском языке уже сейчас выдаваться не будут. Реклама на радиостанциях перестанет звучать на русском языке с января следующего года.

Впервые парламент решил применить «санкции» и к латвийским юридическим лицам: налоговых льгот лишились издатели русскоязычной прессы и другой печатной продукции на русском языке, а также продавцы информации на русском языке, распространяемой по подписке через сайты. С этого года к такой продукции стала применяться базовая ставка НДС в размере 21%.

Стамбульская эпопея

Один из самых громких скандалов был связан со Стамбульской конвенцией.

Сначала депутаты утвердили закон о ее ратификации, а за год до выборов по инициативе оппозиции был запущен процесс денонсации, то есть выхода Латвии из этой конвенции. Принятие соответствующего закона сопровождалось беспрецедентным накалом страстей. Противники выхода из Стамбульской конвенции даже организовали масштабную акцию протеста в центре столицы...

В итоге, как известно, президент не только вернул принятый Сеймом закон о денонсации на повторное рассмотрение, но и призвал депутатов больше не возвращаться к этому забракованному законопроекту в рамках нынешнего созыва. И депутаты согласились!

Похоже, именно «стамбульский закон» в итоге и сгубил «зелёных крестьян». Сначала они голосовали за ратификацию конвенции, тем самым обманув избирателей, затем — за отмену ратификации, а при решении вопроса о дальнейшей судьбе закона, возвращённого Ринкевичсом, вообще не участвовали в голосовании! Такого кульбита избиратель Союзу зелёных и крестьян не простил...

Отметим, что именно 14-й Сейм ввёл в законодательство понятие партнёрских отношений. Таким образом, право официально оформить партнёрство получили и однополые пары.

Попытки оппозиции не допустить дальнейшей эрозии института брака как союза мужчины и женщины не увенчались успехом: поправки к Конституции были направлены в комиссию Сейма, где и легли мёртвым грузом. Речь, напомним, шла о поправках, закрепляющих определение брака как союза мужчины и женщины, а также положение о том, что латвийское государство признаёт только два пола — мужской и женский.

Три расследования

Уходящий парламент запомнится и тремя громкими парламентскими расследованиями. Двумя из них руководил тогдашний оппозиционный депутат Андрис Кулбергс.

Первое расследование было посвящено провалу проекта века Rail Baltica. Хотя оно и не выявило каких-либо сенсационных фактов, тем не менее способствовало началу уголовного процесса по делу Rail Baltica.

Второе расследование касалось обоснованности тарифов компании «Ригас силтумс». Одна из членов правления компании в итоге ушла в отставку. Было также установлено, что тарифы могли быть значительно ниже при надлежащем контроле со стороны регулятора.

Третью парламентскую следственную комиссию возглавлял тогдашний оппозиционный политик Янис Домбрава (Национальное объединение). Домбрава и его коллеги пытались определить причины притока в Латвию мигрантов из третьих стран.

По иронии судьбы, вскоре после завершения работы комиссии Домбрава смог приступить к практической реализации её рекомендаций — уже в качестве главы МВД.

Отметим, что параллельно Сейм принял новый Закон об иммиграции, который пришёл на смену предыдущему, принятому ещё в 2003 году.

Новый закон, впрочем, президент вернул на доработку, но депутаты в предвыборном запале всё равно не стали прислушиваться ко всем рекомендациям главы государства. Так, не был учтён призыв предусмотреть возможность получения вида на жительство гражданами дружественных Латвии стран в обмен на инвестиции в недвижимость. Уходящий парламент активно расширял и список национальных санкций в отношении России и Белоруссии. В частности, перед выборами были введены запреты на ввоз и реализацию в Латвии целого ряда продовольственных товаров из РФ и РБ, а также книг и другой печатной продукции.

Продолжение следует

Итак, совсем скоро 14-й Сейм уйдёт в историю. Понятно, что отдельные важные темы, обсуждение которых началось в уходящем парламенте, перекочуют в новый созыв. В частности, наверняка новоиспечённые парламентарии инициируют дискуссии о праве жителей распоряжаться своими накоплениями во втором пенсионном уровне.

Впрочем, едва ли к обсуждению этого вопроса депутаты приступят до конца нынешнего года: главной темой нового Сейма в ноябре и декабре станет бюджет на 2027 год.

В новом парламенте будет не менее жарко, чем в предыдущем созыве.