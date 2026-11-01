Бывший президент Латвии (1999–2007) Вайра Вике-Фрейберга в программе «Что происходит в Латвии?» поделилась своим мнением о пути переговоров, направленных на достижение мира в Украине.

«Боюсь, что могу дать только неутешительные прогнозы. Я наблюдаю за отношением президента США Дональда Трампа к России. Откуда взялась эта внезапная перемена взглядов? Кто теперь партнёры, а кто враги?

Хочу напомнить, что когда-то в Осло бывшему президенту США Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира. Правда, можно усомниться в том, заслуженно ли он её получил. Но Трамп ему этого никогда не простил.

Дональд Трамп отчаянно стремится получить Нобелевскую премию мира. В своих предвыборных выступлениях он бесчисленное количество раз заявлял, что способен за один день усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Желание получить эту премию настолько велико, что именно поэтому он так стремится добиться мира в Украине. Настолько, что даже прислушивается к Путину, который утверждает, будто Зеленский — диктатор и нелегитимный лидер», — отметила Вайра Вике-Фрейберга.