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Вике-Фрейберга раскритиковала методы Трампа, который отчаянно хочет мира в Украине 4 309

Политика
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вайра Вике-Фрейберга

Вайра Вике-Фрейберга.

ФОТО: LETA

Бывший президент Латвии (1999–2007) Вайра Вике-Фрейберга в программе «Что происходит в Латвии?» поделилась своим мнением о пути переговоров, направленных на достижение мира в Украине.

«Боюсь, что могу дать только неутешительные прогнозы. Я наблюдаю за отношением президента США Дональда Трампа к России. Откуда взялась эта внезапная перемена взглядов? Кто теперь партнёры, а кто враги?

Хочу напомнить, что когда-то в Осло бывшему президенту США Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира. Правда, можно усомниться в том, заслуженно ли он её получил. Но Трамп ему этого никогда не простил.

Дональд Трамп отчаянно стремится получить Нобелевскую премию мира. В своих предвыборных выступлениях он бесчисленное количество раз заявлял, что способен за один день усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Желание получить эту премию настолько велико, что именно поэтому он так стремится добиться мира в Украине. Настолько, что даже прислушивается к Путину, который утверждает, будто Зеленский — диктатор и нелегитимный лидер», — отметила Вайра Вике-Фрейберга.

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#Украина #Дональд Трамп #Зеленский #Нобелевская премия #переговоры #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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