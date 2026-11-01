Латвия с 1 ноября впервые в истории приступит к исполнению обязанностей председателя Совета Безопасности ООН сроком на один месяц, сообщила пресс-служба МИДа страны.

В течение этого месяца Рига будет председательствовать на всех официальных и неофициальных заседаниях Совбеза.

«Мы, конечно же, максимально эффективно воспользуемся этим председательством, отстаивая интересы и ценности Латвии, повышая узнаваемость страны и демонстрируя ответственную позицию», — заявила посол Латвии в ООН Санита Павлута-Десландес.

Она отметила, что Латвия прилагает все усилия, чтобы конфликт на Украине оставался одним из приоритетных вопросов повестки дня Совбеза.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась в центре внимания Совета Безопасности ООН, не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь, а также разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия её действий», — подчёркивает С. Павлюте-Десландес.

Несмотря на то что в геополитическом отношении пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобритания, США, Франция, Россия и Китай — столь же разделены, как во времена холодной войны, в рамках Совета они вынуждены считаться друг с другом, учитывая возможность заблокировать продвижение того или иного вопроса с помощью права вето, уверена С. Павлюте-Десландес.

По ее словам, Латвия внесла существенный вклад в продление санкционных режимов в отношении Демократической Республики Конго, Афганистана и Гаити. В месяц председательства Латвии ожидается голосование по вопросу продления санкционного режима в отношении Йемена.

Для справки: Латвия начала работу в Совете Безопасности ООН 1 января 2026 года и завершит её 31 декабря 2027 года.

В 2026 году Латвия работает в Совете Безопасности ООН вместе с пятью постоянными членами — США, Великобританией, Китаем, Францией и Россией, а также с девятью непостоянными членами: Данией, Грецией, Панамой, Колумбией, Бахрейном, Пакистаном, Либерией, Сомали и Демократической Республикой Конго.

В 2027 году Латвия будет работать в Совете Безопасности ООН совместно со следующими девятью непостоянными членами: Австрией, Бахрейном, Кыргызстаном, Колумбией, Демократической Республикой Конго, Либерией, Португалией, Тринидадом и Тобаго, а также Зимбабве.

Очередность председательства в 2026 году: январь — Сомали; февраль — Великобритания; март — США; апрель — Бахрейн; май — Китай; июнь — Колумбия; июль — Демократическая Республика Конго; август — Дания; сентябрь — Франция; октябрь — Греция; ноябрь — Латвия; декабрь — Либерия. Председательство передаётся в алфавитном порядке.