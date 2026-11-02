Коллективные обращения жителей предназначены для решения важных вопросов развития самоуправлений, а не для вмешательства в их внутреннюю работу или пересмотра отдельных административных решений. Об этом напомнило Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) на фоне споров вокруг рассмотрения инициатив жителей Елгавского и Адажского краев.

Жители Латвии могут обращаться в местные думы с коллективными инициативами, однако этот механизм общественного участия имеет установленные законом ограничения. Не каждое требование, даже поддержанное сотнями подписей, обязательно должно рассматриваться в специальном порядке, предусмотренном для коллективных обращений.

Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР), комментируя недовольство жителей тем, как самоуправления рассматривают поданные инициативы.

Какие вопросы можно решать с помощью коллективного обращения?

Согласно статье 56 Закона о самоуправлениях, жители вправе подавать коллективные обращения по вопросам, входящим в компетенцию соответствующего самоуправления.

Однако, как поясняет министерство, этот инструмент предназначен прежде всего для обсуждения существенных вопросов развития территории и защиты общих интересов местного сообщества.

«Этот инструмент участия общественности предназначен для решения существенных вопросов, связанных с развитием самоуправления, по которым ответа администрации самоуправления было бы недостаточно», — подчеркнули в VARAM.

При этом коллективное обращение не предназначено для решения повседневных бытовых вопросов или индивидуальных проблем с муниципальными услугами.

Закон также запрещает включать в такие обращения требования, явно неприемлемые в демократическом обществе, оскорбительные или противоречащие основополагающим правам человека.

Что нельзя требовать через коллективное обращение?

В министерстве поясняют, что механизм коллективных обращений не предназначен для решения вопросов внутренней организации работы самоуправления или реорганизации его учреждений. Он также не может заменять предусмотренные законом процедуры обжалования решений думы либо требования об издании или отмене конкретного административного акта.

Как правило, к вопросам, которые не должны решаться таким способом, относятся:

выбор конкретного поставщика муниципальных услуг;

проведение или отмена закупочных процедур;

внутренняя организация работы самоуправления и его учреждений;

вопросы, для которых законом предусмотрен отдельный порядок рассмотрения.

Аналогичные ограничения действуют и для публичных обсуждений. Например, статья 54 Закона о самоуправлениях исключает из их предмета вопросы муниципального бюджета, ставок налогов и пошлин, платы за услуги, а также назначения и увольнения должностных лиц.

Обязана ли дума рассматривать обращение?

Получив коллективное обращение, самоуправление прежде всего должно проверить, соответствует ли оно установленным законом требованиям.

Если обращение этим критериям не отвечает, оно рассматривается в общем порядке, предусмотренном Законом об обращениях. Если же инициатива соответствует требованиям, применяется специальная процедура статьи 57 Закона о самоуправлениях. В таком случае председатель думы должен обеспечить включение вопроса в повестку очередного заседания. Дума, в свою очередь, принимает решение о дальнейшем рассмотрении обращения и определяет ответственное муниципальное учреждение.

Таким образом, сам факт подачи коллективного обращения не означает, что дума обязана удовлетворить требования его авторов. Однако при соответствии инициативы требованиям закона должна соблюдаться предусмотренная процедура ее рассмотрения.

В Елгавском крае более 700 жителей выступили против изменений в обращении с отходами

Разъяснение министерства последовало на фоне спора в Елгавском крае. Более 700 жителей подписали коллективное обращение, в котором потребовали пересмотреть решение думы о плате за обращение с отходами, провести независимый аудит муниципального предприятия Jelgavas novada KU и методики расчета тарифа.

Кроме того, авторы инициативы призвали объявить открытую закупку для выбора оператора по обращению с отходами.

Обращение было подготовлено после решения самоуправления передать обслуживание территории бывшего Озолниекского края муниципальному предприятию Jelgavas novada KU. Однако на заседании думы коалиция поддержала проект решения, согласно которому обращение после принятия решения было признано рассмотренным.

Представитель авторов инициативы Дзинтарс Лагздиньш выступил против такого подхода. По его мнению, дума должна была сначала проверить подписи заявителей, назначить ответственное учреждение и установить срок рассмотрения обращения. Лишь после этого, как считает Лагздиньш, следовало решать вопрос о поддержке требований жителей.

При этом в рассмотренном думой проекте решения не была отражена информация о проверке подлинности более 700 подписей и задекларированного места жительства подписантов.

В Адажском крае возник спор из-за третьего заместителя председателя думы

Еще один спор произошел в Адажском крае. На прошлой неделе местная дума рассматривала поправки к положению о самоуправлении, предусматривающие создание должности третьего заместителя председателя думы. Одновременно депутаты рассматривали коллективное обращение против введения этой должности.

Автором инициативы выступила Сниедзе Браковска из Латвийского объединения регионов. Она должна получить депутатский мандат после избрания Карины Микельсоне в Сейм 15-го созыва.

Во время заседания прозвучал аргумент, что дума не вправе сразу отклонить коллективное обращение, однако он не был принят во внимание.

Что означает позиция министерства?

Разъяснение МУУРР указывает на важное различие между правом жителей обращаться в самоуправление и обязанностью думы рассматривать инициативу именно как коллективное обращение. Даже если документ поддержало большое количество жителей, самоуправление должно оценить не только подписи, но и содержание требований.

В то же время несоответствие критериям коллективного обращения не означает, что самоуправление вправе просто проигнорировать документ: ответ должен быть предоставлен в общем порядке рассмотрения обращений.