Министерство сообщения Латвии предложило три сценария финансирования регионального общественного транспорта на 2027–2030 годы. Среди возможных решений — сокращение маршрутов, повышение стоимости билетов примерно на 10% и пересмотр льгот. Самый благоприятный для пассажиров вариант потребует дополнительных 15 млн евро ежегодно. Окончательное решение предстоит принять правительству.

В Латвии рассматривают изменения в системе финансирования региональных автобусных и железнодорожных перевозок. Министерство сообщения подготовило информационный доклад на 2027–2030 годы, в котором представлены три возможных варианта дальнейшей работы общественного транспорта.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на министерство, документ передан на согласование. После его рассмотрения Кабинет министров должен выбрать решение с учетом возможностей государственного бюджета.

Главная проблема — растущий разрыв между расходами на перевозки и средствами, которые государство выделяет на их обеспечение.

На общественный транспорт не хватает более 16 млн евро

По данным Министерства сообщения, в последние годы расходы на организацию общественного транспорта значительно увеличились. Основные причины — повышение заработной платы, подорожание топлива, энергоресурсов и других необходимых услуг.

При этом базовое государственное финансирование остается неизменным с 2024 года и составляет 93,8 млн евро ежегодно.

В 2026 году расходы на общественный транспорт прогнозируются на уровне 109,9 млн евро.

Финансирование регионального транспорта в 2026 году <div style="flex:1 1 180px; padding:16px; background:#fff; border-radius:9px;"> <div style="font-size:13px; color:#64748b; margin-bottom:8px;"> Базовое финансирование </div> <div style="font-size:27px; font-weight:700;"> 93,8 млн € </div> </div> <div style="flex:1 1 180px; padding:16px; background:#fff; border-radius:9px;"> <div style="font-size:13px; color:#64748b; margin-bottom:8px;"> Прогноз расходов </div> <div style="font-size:27px; font-weight:700;"> 109,9 млн € </div> </div> Непокрытая разница 16,1 млн € Разница между базовым государственным финансированием и прогнозируемыми расходами на 2026 год. Источник: Министерство сообщения Латвии.

В министерстве предупреждают, что в последующие годы затраты продолжат увеличиваться. Поэтому без дополнительных мер сохранить нынешнюю систему перевозок будет сложно.

Первый вариант: сокращение маршрутов и значительное подорожание билетов

Самый жесткий сценарий предполагает, что общественный транспорт продолжит работать исключительно в пределах существующего финансирования — 93,8 млн евро. Чтобы уложиться в эту сумму, потребуется существенно сократить сеть региональных автобусных маршрутов и уменьшить объем железнодорожных перевозок. Кроме того, предусмотрены значительное повышение стоимости билетов и изменения в системе льгот на проезд.

По оценке Министерства сообщения, такой вариант серьезно ухудшит доступность общественного транспорта, особенно для жителей регионов. Сокращение перевозок может осложнить поездки на работу, учебу, к врачам и в государственные учреждения.

Второй вариант: билеты дороже на 10%, льготы пересмотрят

Второй сценарий министерство считает практически осуществимым. Он предусматривает сохранение существующей сети региональных автобусных и железнодорожных маршрутов, но с определенными изменениями в финансировании.

В частности, предлагается повысить стоимость билетов в среднем на 10%. Одновременно планируется пересмотреть систему льгот на проезд.

По данным министерства, расходы на льготные перевозки составляют около 25 млн евро, или 28% указанных в докладе затрат. Предлагается установить максимальную государственную поддержку в размере 70% стоимости проезда.

По мнению Министерства сообщения, это позволит сохранить транспортное сообщение, одновременно уменьшив нехватку финансирования.

Третий вариант: билеты подорожают, но льготы сохранятся

Третий сценарий предусматривает сохранение действующей сети маршрутов и существующей системы льгот. Стоимость билетов при этом также предлагается увеличить в среднем на 10%. Однако для реализации такого решения государству потребуется дополнительно выделять около 15 млн евро ежегодно.

В министерстве считают этот вариант наиболее предпочтительным для пассажиров, поскольку он позволит сохранить доступность общественного транспорта без существенного изменения действующих льгот.

Его реализация, однако, будет зависеть от того, удастся ли найти дополнительные средства в государственном бюджете.

Чем отличаются три сценария?

Маршруты Билеты Льготы Вариант 1 Существенное сокращение Значительный рост цен Изменения Вариант 2 Сохраняются В среднем +10% Пересмотр, господдержка до 70% Вариант 3 Сохраняются В среднем +10% Сохраняются

Третий вариант требует около 15 млн евро дополнительного финансирования ежегодно. Все три сценария пока являются предложениями, а не утвержденными решениями.

Что еще планируют изменить?

Независимо от того, какой сценарий выберет правительство, Министерство сообщения предлагает продолжить модернизацию общественного транспорта. Среди запланированных направлений — цифровизация услуг, расширение безналичных расчетов, внедрение единой билетной системы и более точный учет пассажиропотока.

Также предполагается улучшить согласование автобусных и железнодорожных маршрутов, теснее интегрировать школьные перевозки и пересмотреть организацию работы автовокзалов.

По расчетам министерства, эти меры должны помочь увеличить доходы транспортной системы, повысить качество обслуживания пассажиров и эффективнее использовать бюджетные средства.

Когда примут решение?

Пока ни один из предложенных вариантов не утвержден. Доклад Министерства сообщения проходит согласование, после чего вопрос должен рассмотреть Кабинет министров.

В министерстве подчеркивают, что существенное сокращение маршрутной сети хотя и позволит сэкономить бюджетные средства в краткосрочной перспективе, но может негативно сказаться на развитии регионов и мобильности жителей.

Поэтому ведомство выступает за сохранение действующей сети перевозок при постепенном увеличении доходов и повышении эффективности системы.