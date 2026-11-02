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Это не лечится? Абу Мери решил выйти из «Единства» 3 802

Политика
Дата публикации: 02.11.2026
LETA
Изображение к статье: Абу Мери

По окончании полномочий 14-го Сейма действующий министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") решил выйти из партии "Единство", сообщила его советник Илона Оша.

"В настоящее время я не могу дать партии то, что ей необходимо на этом этапе перемен", - заявил Абу Мери, отметив, что этим решением завершает один из этапов своей политической карьеры.

Как указал Абу Мери, решение о выходе из партии, в которой он состоял 16 лет, не было легким, но тщательно продуманным. После объявления результатов выборов Абу Мери счел необходимым взять на себя политическую ответственность и покинул пост председателя думы "Единства".

"С того момента я многое обдумал и пришел к выводу, что иногда самое ответственное решение - это признать, что пришло время для нового пути", - говорится в заявлении министра здравоохранения.

По его мнению, "Единству" необходим рестарт, приток новой энергии и новых людей, которые продолжат начатое. Чтобы вернуть доверие общества, нужно говорить ясным языком и конкретными делами доказывать, что "самое важное неизменно, и это сильная и безопасная Латвия в сильной Европе", отметил политик.

Как сообщалось, в начале октября Абу Мери решил уйти с поста председателя думы "Единства", взяв на себя часть ответственности за результаты "Нового Единства" на выборах.

"Результаты выборов требуют не только оценки, но и ответственных решений", - подчеркнул Абу Мери, добавив, что ему пора "отойти от активной деятельности в партии".

Абу Мери был утвержден на посту министра здравоохранения в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство") 15 сентября 2023 года. После отставки Силини он продолжил работу на посту министра в правительстве Андриса Кулбергса ("Объединенный список"), которое Сейм утвердил 28 мая 2026 года. Пост председателя думы "Единства" он занимал с 2019 года. Ранее Абу Мери был депутатом 12-го и 14-го Сеймов, председателем фракции "Единства" в Сейме, парламентским секретарем Министерства благосостояния и советником премьер-министра по вопросам интеграции.

Как сообщалось, по итогам выборов в 15-й Сейм Абу Мери стал самым вычеркиваемым кандидатом в списке "Нового Единства", получив 3369 минусов. За ним следуют Эвика Силиня и Арвилс Ашераденс, у которых 3193 и 2852 отметки "против" соответственно. Также достаточной поддержки избирателей не получил министр сообщения в нынешнем правительстве Рихардс Козловскис. Нынешний заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица также не вошла в 15-й Сейм.

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#выборы #здравоохранение #Сейм #Латвия #Абу Мери #единство #Эвика Силиня #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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