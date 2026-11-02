За первые девять месяцев 2026 года в Латвии из бюджетной программы на непредвиденные расходы было выделено 30,114 млн евро. Это менее трети средств, доступных после сентябрьского увеличения финансирования. Крупнейшие суммы получили Министерство благосостояния и Министерство здравоохранения, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине.

За январь–сентябрь 2026 года государство направило на непредвиденные расходы 30,114 млн евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованные Советом по фискальной дисциплине (СФД) данные.

Эта сумма составляет 34,1% от первоначально предусмотренных в бюджете средств и 29,9% от объема финансирования после сентябрьского перераспределения бюджетных ассигнований.

Больше всего денег выделили в третьем квартале

Расходование бюджетного резерва заметно ускорилось во второй половине рассматриваемого периода.

В первом квартале на непредвиденные нужды было выделено 2,975 млн евро, во втором — 6,239 млн евро, а в третьем — уже 20,9 млн евро.

Расходы из резерва по кварталам Латвия, 2026 год · млн евро I квартал 2,975 млн € II квартал 6,239 млн € III квартал 20,9 млн € Всего за девять месяцев 30,114 млн € Почти 70% расходов пришлось на III квартал. Источник: Совет по фискальной дисциплине Латвии

Таким образом, почти 70% всех расходов за девять месяцев пришлось на июль–сентябрь.

За этот период было одобрено 90 запросов на выделение средств: 20 в первом квартале, 25 во втором и 45 в третьем.

Какие министерства получили больше всего

Крупнейшим получателем средств стало Министерство благосостояния. По пяти запросам ведомству выделили 9,04 млн евро. На втором месте находится Министерство здравоохранения, получившее 6,405 млн евро по трем запросам. Вместе на эти два министерства пришлось более половины всех средств, выделенных за девять месяцев.

Распределение финансирования по ведомствам:

Ведомство Выделено Министерство благосостояния 9,040 млн € Министерство здравоохранения 6,405 млн € Министерство земледелия 2,994 млн € Министерство сообщения 2,368 млн € Министерство образования и науки 1,915 млн € Министерство культуры 1,914 млн € Министерство финансов 1,747 млн € Министерство внутренних дел 1,526 млн € Министерство иностранных дел 865 100 € Кабинет министров 503 400 € Министерство умного управления и регионального развития 252 400 € Министерство обороны 236 900 € Государственный контроль 168 400 € Центральная избирательная комиссия 83 000 € Министерство климата и энергетики 49 300 € Министерство юстиции 46 300 €

При этом количество запросов не всегда соответствовало размеру выделенных сумм. Например, Министерство сообщения получило 2,368 млн евро по 13 запросам, тогда как Министерству здравоохранения для получения 6,405 млн евро потребовалось всего три запроса.

В сентябре резерв увеличили на 12,3 млн евро

Первоначально в государственном бюджете на 2026 год на непредвиденные расходы было предусмотрено 88,3 млн евро. Это на 21,4 млн евро меньше, чем в 2025 году.

Однако в сентябре правительство приняло решение перераспределить в резерв еще 12,3 млн евро из бюджетных программ и подпрограмм министерств и других центральных государственных учреждений.

В результате общий объем финансирования программы достиг примерно 100,6 млн евро.

На что можно тратить резервные средства

Программа «Средства на непредвиденные расходы» предназначена для финансирования мероприятий особой государственной важности, которые не были предусмотрены при составлении основного бюджета. Деньги также могут направляться на ликвидацию последствий стихийных бедствий и катастроф, компенсацию причиненного ими ущерба и другие непредвиденные потребности.

Для получения финансирования соответствующее отраслевое министерство должно подать отдельный запрос.

По состоянию на конец сентября большая часть предусмотренного на 2026 год резерва оставалась неиспользованной.