Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают введение ставки госпошлины за приглашение граждан третьих стран для работы в Латвии в размере 500 евро.

В сентябре этого года вступил в силу новый закон об иммиграции, который делегирует Кабинету министров право устанавливать размер госпошлины за рассмотрение документов, необходимых для запроса долгосрочной визы или вида на жительство и связанные с этим услуги, а также за оспаривание решения об отказе, отмене или аннулировании визы.

Закон вводит новые элементы регулирования в сфере миграции, которые требуют от учреждений выполнения обязанностей в большем объеме и с более высокой степенью сложности, а также ряд новых функций.

С учетом этого МВД подготовило проект правил о повышении ставок госпошлины за миграционные услуги.

Проект предусматривает сохранение действующей ставки госпошлины в размере 90 евро за запрос долгосрочной визы, если заявление подано на основании положительного решения о предоставлении вида на жительство.

Новый закон об иммиграции предусматривает введение новой ставки госпошлины за оспаривание решения об отказе, отмене или аннулировании визы в размере 300 евро. В то же время проект предусматривает, что пошлина не взимается за заявления, поданные в государственных интересах, по гуманитарным соображениям или в случаях, предусмотренных международными обязательствами.

Действующее регулирование предусматривает единую ставку госпошлины за подачу заявления на приглашение для всех заявителей, однако рассмотрение заявлений, связанных с трудоустройством или ведением коммерческой деятельности, значительно сложнее, поскольку требует тщательной проверки приглашающей стороны, в том числе анализа хозяйственной деятельности предприятия.

Как указывает МВД, повышение пошлины послужит экономическим стимулом для защиты местного рынка труда, мотивируя работодателей в приоритетном порядке инвестировать в привлечение, переквалификацию и обеспечение конкурентоспособной оплаты труда жителей Латвии и граждан Европейского союза, тем самым уменьшая косвенную зависимость от импорта низкоквалифицированной рабочей силы из третьих стран.

Согласно проекту правил, госпошлина за подачу заявления об утверждении приглашения или вызова для трудоустройства у конкретного работодателя или ведения коммерческой деятельности составит 500 евро. Кроме того, за каждое указанное в заявлении право на трудоустройство предусмотрена госпошлина в размере 390 евро.

Для лиц, запрашивающих в Латвии вид на жительство в качестве членов семьи гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца, получившего постоянный вид на жительство, лиц, которым в Латвии присвоен статус лица без гражданства, лиц, запрашивающих временный вид на жительство в связи с государственными интересами, международными обязательствами или по гуманитарным соображениям, а также для лиц, запрашивающих повторный временный вид на жительство, за рассмотрение заявления установлена более низкая ставка госпошлины.

Повышение пошлины будет действовать как экономически обоснованный фильтр, гарантируя, что рабочую силу из третьих стран будут привлекать только работодатели со стабильным финансовым положением, чей бизнес направлен на создание более высокой добавленной стоимости, а не на импорт "дешевой" и неквалифицированной рабочей силы, указали в МВД.

Это финансовое бремя оценивается как соразмерное и необходимое для обеспечения мер контроля, проводимых государственными правоохранительными органами, и снижения рисков фиктивной занятости и нелегальной миграции. Проект окажет наибольшее влияние на отрасли, в которых доля занятых граждан третьих стран традиционно высока - сухопутный и трубопроводный транспорт, строительство, поиск и подбор персонала, подчеркнули в МВД.

Проект правил еще предстоит рассмотреть правительству.