Совет Безопасности ООН — не то место, где удастся найти решение развязанной Россией войне в Украине, однако он является одним из инструментов, с помощью которых можно оказать давление на Россию и получить более широкую международную поддержку этого давления. Такое мнение в интервью Латвийскому Радио высказала посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес, пишет LSM+.

Посол Латвии в ООН: Совет Безопасности — не то место, где решится исход войны в Украине

«Мы очень часто слышим критику в адрес Совета Безопасности о том, что он недееспособен или неспособен договориться по важнейшим мировым конфликтам. Но Совет Безопасности — не причина, Совет Безопасности — это зеркало того, какой геополитический раскол существует между великими державами в мире.

Мы не можем ожидать, что конкурирующие страны, имеющие очень выраженное противостояние и идеологические различия, вдруг смогут договориться в Совете Безопасности. Это просто невозможно», — признала Десландес.

Латвия в воскресенье, 1 ноября, впервые в истории начала председательство в Совете Безопасности ООН. И одной из главных задач Латвии во время ее председательства будет не допустить нормализации войны России против Украины в международной повестке дня, противодействовать российской дезинформации и разъяснять последствия ее агрессии международному сообществу, заявила дипломат.

«Это решающее время для нашей страны, нашего региона, для европейской безопасности. Поэтому чрезвычайно важно, что в Совете Безопасности мы находимся именно сейчас. Таким образом, мы используем свое участие в Совете Безопасности, чтобы каждый раз высвечивать то, что Россия делает на самом деле, какова ее политика, как Россия брутально нарушает международное право и базовые принципы Устава ООН. Как это влияет на другие страны как с точки зрения международного права, так и сугубо напрямую — например, когда Россия атакует зерновую инфраструктуру Украины, когда Россия нарушает международное право», — сказала Десландес.

Она признала, что из-за права вето России Совет Безопасности ООН не может принимать решения, направленные против развязанной Россией войны в Украине.

Однако Латвия использует время своего членства в Совете Безопасности для того, чтобы «публично высвечивать преступления России, опровергать лживую пропаганду». Таким образом растет понимание действий России со стороны других государств-членов.

«Это очень хороший способ оказать давление на Россию», — сказала посол Латвии в ООН, выразив уверенность, что подавляющее большинство государств-членов ООН абсолютно четко понимает и видит то, что делает Россия. «Но в то же время, возможно, для них это не является экзистенциально первичным вопросом. Наша задача — постоянно напоминать и разъяснять, разъяснять, разъяснять. И это то, чем мы занимаемся».

Как сообщал BB.lv, председательство Латвии в Совете Безопасности ООН продлится один месяц, в течение которого Латвия будет руководить всеми официальными и неофициальными заседаниями совета, а также сможет особо выделить важные для себя вопросы международной безопасности.