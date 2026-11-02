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Завтра начнет работу новый Сейм. Кто его возглавит? 0 638

Политика
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В зале пленарных заседаний Сейма

В зале пленарных заседаний Сейма

ФОТО: LETA

Большая часть заседания нового парламента Латвии будет посвящена... кадровым вопросам.

Итак, завтра ровно в 10.00 на свое первое заседание соберется 15-ый Сейм. Заседание, до избрания нового спикера Сейма, будет вести спикер прошлого парламента Дайга Миериня, которая вместе со своей политической силой - Союзом зеленых и крестьян, - в новый парламент не попала и посему завтра для госпожи Миерини будет последний рабочий день в парламенте. С обращением перед новоиспеченными депутатами выступит президент Эдгар Ринкевич. Затем будет избрана временная мандатная комиссия, которая утвердит полномочия депутатов и займется подсчетом голосов по итогам выборов президиума Сейма.

Каждый из 100 депутатов вступит в свои права после того, как произнесет с трибуны торжественное обещание и распишется под этим же обещанием в специальной книге.

Следующий пункт повестки дня - выборы руководства (президиума Сейма). Как ожидается, председателем Сейма будет избран Эдвардс Смилтенс из Объединенного списка, который уже возглавлял предыдущий парламент в течении первого года работы. На должность вице-спикеров могут быть избраны экс-президент Латвии Раймондс Вейонис из Объединенного списка и депутат Сейма Линда Лиепиня из партии "Латвия на первом месте". На должность секретаря президиума Сейма выдвинута Инара Мурниеце из Нацобъединения, а ее замом может стать Антонина Ненашева из партии "Прогрессивные".

После завершения всех этих кадровых процедур Андрис Кулбергс сообщит о том, что правительство в связи с избранием нового Сейма уходит в отставку. При этом "старое" правительство продолжит работу до утверждения нового состава правительства.

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#выборы #Сейм #Латвия #парламент #дайга миериня #Эдгар Ринкевич
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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