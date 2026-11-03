Депутаты 15-го Сейма произнесли клятву (торжественное обещание) и приступили к исполнению обязанностей.

Сегодня многие новоиспеченные депутаты после дачи торжественного обещания делятся в социальных сетях своими впечатлениями и дают очередные обещания.

Среди них - и экс-председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш, который избран депутатом Сейма от Национального объединения:"Возложить на себя обязанности депутата 15-го Сейма — большая честь и большая ответственность. Сегодня перед народом Латвии я принес присягу.

Следующие четыре года буду делать все, что в моих силах, чтобы служить Латвии, укреплять безопасность нашей страны и латышский язык.

Эмоциональный день и - работа может начаться!"