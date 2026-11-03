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«Четыре года буду делать все, что в моих силах, чтобы укреплять латышский язык...» 3 424

Политика
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иварс Аболиньш

Иварс Аболиньш

Депутаты 15-го Сейма произнесли клятву (торжественное обещание) и приступили к исполнению обязанностей.

Сегодня многие новоиспеченные депутаты после дачи торжественного обещания делятся в социальных сетях своими впечатлениями и дают очередные обещания.

Среди них - и экс-председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш, который избран депутатом Сейма от Национального объединения:"Возложить на себя обязанности депутата 15-го Сейма — большая честь и большая ответственность. Сегодня перед народом Латвии я принес присягу.

Следующие четыре года буду делать все, что в моих силах, чтобы служить Латвии, укреплять безопасность нашей страны и латышский язык.

Эмоциональный день и - работа может начаться!"

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#Сейм #Латвия #депутаты #безопасность #парламент #латышский язык #политика
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Эдуард Эльдаров
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