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Домбрава выходит на след... 5 1036

Политика
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паспорт с отметкой о въезде в страну

Паспорт с отметкой о въезде в страну

Глава МВД взялся за проверку слишком рьяного оформления видов на жительство гражданам третьих стран.

После того, как случился скандал с предоставлением гражданства за особые заслуги гражданке Индии Вишванате, глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение) поручил Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) проверить информацию, появившуюся в СМИ, о том, что трое предпринимталей, связанных и с госпожой Вишванатой, очень активно приглашали в страну и помогали оформлять ВНЖ граждан третьих стран.

И вот министр Домбрава получил первые данные из УДГМ, о чем поспешил сообщить в социальных сетях:

"Я получил первые результаты проверок от УДГМ о возможном участии Gerald Hoppstaedter, Doris Hoppstaedter и Нины Линде в получении видов на жительство. Упомянутые лица усердно трудились...

В течении какого-то времени через различные фирмы, принадлежащие этим лицам, оформлено свыше сотни вызовов и приглашений для иностранцев. Сейчас УДГМ хочет продолжить дополнительные проверки, чтобы понять нет ли в этих действиях признаков преступления."

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#гражданство #ВНЖ #миграция #МВД #Индия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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