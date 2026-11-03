После того, как случился скандал с предоставлением гражданства за особые заслуги гражданке Индии Вишванате, глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение) поручил Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) проверить информацию, появившуюся в СМИ, о том, что трое предпринимталей, связанных и с госпожой Вишванатой, очень активно приглашали в страну и помогали оформлять ВНЖ граждан третьих стран.

И вот министр Домбрава получил первые данные из УДГМ, о чем поспешил сообщить в социальных сетях:

"Я получил первые результаты проверок от УДГМ о возможном участии Gerald Hoppstaedter, Doris Hoppstaedter и Нины Линде в получении видов на жительство. Упомянутые лица усердно трудились...

В течении какого-то времени через различные фирмы, принадлежащие этим лицам, оформлено свыше сотни вызовов и приглашений для иностранцев. Сейчас УДГМ хочет продолжить дополнительные проверки, чтобы понять нет ли в этих действиях признаков преступления."