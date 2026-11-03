Государственный контроль Латвии получил право проводить финансовые ревизии годовых отчетов Сейма. Однако первая такая проверка может состояться не раньше 2027 года, а ее результаты станут известны только в 2028-м. При этом аудиторы по-прежнему не смогут оценивать целесообразность решений парламента и их соответствие установленным требованиям в рамках отдельных ревизий.

Государственный контроль Латвии сможет впервые провести финансовую ревизию годового отчета Сейма не раньше 2027 года. Однако даже в этом случае решение о проведении проверки будет зависеть от оценки рисков и значимости учреждения. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела коммуникации Госконтроля Гунта Кревица.

На прошлой неделе Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о Государственном контроле, которые расширяют полномочия высшего ревизионного учреждения страны.

Теперь Госконтроль сможет проверять годовую финансовую отчетность парламента, чего ранее законодательство не предусматривало.

Почему проверка не состоится в 2026 году?

По словам Кревицы, Госконтроль уже приступил к финансовой ревизии отчетности государственных учреждений за 2026 год.

Сейм в перечень проверяемых учреждений не включен. Поэтому самое раннее, когда может начаться финансовая ревизия годового отчета парламента, — 2027 год. В таком случае ее результаты будут опубликованы в 2028 году. При этом проведение проверки в 2027 году не гарантировано.

Госконтроль определяет перечень учреждений для финансовых ревизий на основании оценки рисков и их значимости. Поскольку количество государственных учреждений велико, проверки проводятся по принципу ротации. Это означает, что не каждое учреждение проверяется ежегодно.

Кревица подчеркнула, что при принятии решения о проверке Сейма будут применяться те же принципы, что и в отношении других государственных учреждений.

Что именно сможет проверять Госконтроль?

Принятые поправки предусматривают, что финансовая отчетность Сейма будет проверяться в соответствии с международно признанными стандартами аудита публичного сектора. Такие стандарты уже применяются при финансовых ревизиях других государственных учреждений Латвии.

Финансовая ревизия позволяет оценивать достоверность отчетности, правильность отражения финансовых операций и соблюдение применимых требований к подготовке отчетов.

Благодаря изменениям заключение Госконтроля по консолидированному годовому отчету государства сможет охватывать все учреждения, финансируемые из государственного бюджета, включая парламент.

Какие ограничения сохраняются?

Несмотря на расширение полномочий, Госконтроль не получит права проводить в Сейме два других вида ревизий — целесообразности и соответствия. Ревизии целесообразности обычно направлены на оценку того, насколько экономно, эффективно и результативно используются государственные ресурсы. Ревизии соответствия позволяют устанавливать, соблюдаются ли при деятельности учреждения применимые нормативные требования.

Таким образом, новые полномочия Госконтроля будут ограничены именно финансовой отчетностью парламента.

Авторы законодательных поправок объяснили сохранение этих ограничений особым конституционным статусом Сейма. В результате парламент впервые станет доступен для финансового аудита Государственного контроля, однако контроль за его деятельностью останется более ограниченным, чем в отношении большинства других государственных учреждений.