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Один вице-спикер избран, второй - на подходе. Ближе к 20.00 депутаты надеются уйти домой 0 102

Политика
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инара Мурниеце

Инара Мурниеце

Быстро избрать весь состав президиума Сейма не удалось.

Принятые прошлым парламентом изменения в регламент работы Сейма на сей раз не помогли. Суть изменений в том, что если на каждую должность в президиуме выдвинут всего один кандидат, то тогда депутаты голосуют электронно и результат становится ясен в следующие секунды. Сегодня, во время первого заседания нового Сейма оказалось, что на каждый пост в президиуме - по два претендента, а на пост секретаря президиума - даже три!

Поэтому депутаты голосуют бюллетенями и таким образом процесс подсчета затягивается. На данный момент удалось избрать только спикера Сейма и одного вице-спикера - им стала Инара Мурниеце (Нацобъединение), которая в позапрошлом парламенте, то есть в 13-м Сейме, была спикером.

Сейчас продолжается голосование по второму вице-спикеру - на эту должность выдвинуты Раймондс Вейонис и Вячеслав Степаненко. При этом понятно, что вице-спикером, согласно предварительной договоренности, станет экс-президент Латвии Раймондс Вейонис.

Можно прогнозировать, что пост секретаря президиума получит Рамона Петравича из "Латвия на первом месте", а ее зама - Антонина Ненашева ("Прогрессивные"), которая в прошлом Сейме была и вице-спикером, и секретарем президиума. Таким образом, некогда главная партия власти - "Новое Единство", - останется без своего представителя в президиуме парламента.

Депутаты надеются, что сегодняшнее заседание удастся завершить до 20.00.

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#выборы #Сейм #Латвия #парламент #новое единство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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