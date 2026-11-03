Принятые прошлым парламентом изменения в регламент работы Сейма на сей раз не помогли. Суть изменений в том, что если на каждую должность в президиуме выдвинут всего один кандидат, то тогда депутаты голосуют электронно и результат становится ясен в следующие секунды. Сегодня, во время первого заседания нового Сейма оказалось, что на каждый пост в президиуме - по два претендента, а на пост секретаря президиума - даже три!

Поэтому депутаты голосуют бюллетенями и таким образом процесс подсчета затягивается. На данный момент удалось избрать только спикера Сейма и одного вице-спикера - им стала Инара Мурниеце (Нацобъединение), которая в позапрошлом парламенте, то есть в 13-м Сейме, была спикером.

Сейчас продолжается голосование по второму вице-спикеру - на эту должность выдвинуты Раймондс Вейонис и Вячеслав Степаненко. При этом понятно, что вице-спикером, согласно предварительной договоренности, станет экс-президент Латвии Раймондс Вейонис.

Можно прогнозировать, что пост секретаря президиума получит Рамона Петравича из "Латвия на первом месте", а ее зама - Антонина Ненашева ("Прогрессивные"), которая в прошлом Сейме была и вице-спикером, и секретарем президиума. Таким образом, некогда главная партия власти - "Новое Единство", - останется без своего представителя в президиуме парламента.

Депутаты надеются, что сегодняшнее заседание удастся завершить до 20.00.