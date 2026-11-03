Нескольким депутатам 15-го Сейма Латвии на первом заседании парламента пришлось повторно произнести депутатскую присягу, или торжественное обещание, поскольку с первого раза они допустили неточности в тексте.

Первой повторить присягу пришлось депутату от объединения партий «Суверенная власть / Объединение младолатышей» (SV/AJ) Наталии Аболе.

В свою очередь, депутат Байба Браже («Новое Единство», JV) вместо слова apziņas («сознания») произнесла sirdsapziņas («совести»), поэтому ей также пришлось повторить торжественное обещание.

Повторно произнести присягу пришлось и депутату 15-го Сейма Рудольфу Бреманису (SV/JV), поскольку он пропустил слово un («и»).

Янису Домбраве (Национальное объединение, NA) пришлось повторить присягу, поскольку он, как и Абола, не произнёс слова «перед народом Латвии».

Депутату Екатерине Ивановой («Латвия на первом месте», LPV) также пришлось повторить присягу, поскольку она пропустила слово «Латвии».

Лиге Менгельсоне («Объединённый список») пришлось дважды повторить торжественное обещание. Повторно принести депутатскую присягу также попросили Мартиньша Прийсиса и Эдгара Штелмахерса (оба — «Объединённый список»).

Избранные в 15-й Сейм кандидаты в депутаты произносят следующее торжественное обещание:

«Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед народом Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть верным Латвии, укреплять её суверенитет и латышский язык как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, добросовестно и руководствуясь своими лучшими убеждениями исполнять свои обязанности. Я обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии».

Каждый вновь избранный депутат подтверждает торжественное обещание своей подписью.

После того как Наталия Абола произнесла присягу, председатель 14-го Сейма Дайга Миериня (Союз зелёных и крестьян, ZZS) предложила ей повторить торжественное обещание, указав, что в тексте необходимо было произнести слова «перед народом Латвии».

Присяга на латгальском языке

Несколько парламентариев решили принести депутатскую присягу на латгальском языке.

Первым депутатом, произнёсшим присягу, или торжественное обещание, на латгальском языке, стал представитель Национального объединения Роландс Кейшс.

На латгальском языке также принесли присягу Виктория Плешкане («Латвия на первом месте»), Андрейс Свиланс и Юрис Вилюмс (оба — «Объединённый список»).

Сначала молитва, потом присяга

Первое заседание 15-го Сейма Латвии не обошлось без необычных эпизодов. Депутат Линда Лиепиня решила начать исполнение своих парламентских обязанностей с молитвы. Причём подобный поступок для неё уже стал традицией.

Во вторник, 3 ноября, избранная в 15-й Сейм депутат от партии «Латвия на первом месте» (LPV) Линда Лиепиня перед принесением депутатской присяги прочитала молитву «Отче наш».

Как сообщает агентство LETA, точно так же политик поступила четыре года назад, во время первого заседания Сейма 14-го созыва.

После молитвы Лиепиня произнесла предусмотренное законом торжественное обещание и подтвердила его своей подписью.

Принеся торжественную присягу, депутаты переходят к утверждению полномочий парламентариев 15-го созыва.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов в 15-й Сейм «Объединённый список» (AS) получил 41 депутатское место, партия «Латвия на первом месте» (LPV) — 17, объединение «Суверенная власть / Объединение младолатышей» (SV/AJ) — 15, Национальное объединение (NA) — 10, «Прогрессивные» — 10, а «Новое Единство» (JV) — семь мандатов.