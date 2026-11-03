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Реформы добрались и до Сейма. Новый спикер замахнулся на комиссии... 0 346

Политика
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдвардс Смилтенс

Эдвардс Смилтенс.

Председатель парламента хочет, чтобы Сейм работал быстрее и эффективнее.

Как известно, 15-ый Сейм сегодня на своем первом заседании выбрал председателем Эдварда Смилтенса (Объединенный список), который уже руководил прошлым Сеймом в течении одного года.

Вернувшись в кресло спикера, Смилтенс полон решимости многое поменять. Так сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ, он высказался за сокращение отдельных комиссий - в частности, комиссии по долгосрочному развитию. Нельзя исключить, что комиссию по народному хозяйству, которая очень перегружена, разделят на несколько комиссий...

Также Смилтенс хочет, чтобы аналитическая служба быстрее снабжала депутатов различной информацией.

Смилтенс пообещал и дальше защищать свободу слова в Сейме и с ее трибуны.

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#Сейм #реформы #парламент #свобода слова
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Эдуард Эльдаров
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