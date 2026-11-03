Летом прошлого года в Латвии вступил в силу Закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности. Министерства и ведомства подвели итоги многотрудной деятельности. Вышло, что пока получается – так себе…

Перемен не видно

МИД ЛР в своем отзыве указал, что «со вступления Закона в силу не констатированы изменения во внешней политике Российской Федерации и Республики Беларусь, которые уменьшили бы создаваемые ими риски национальной безопасности Латвии, региону и международному сообществу».

«Россия продолжает осуществлять военную агрессию против Украины и нарушать основополагающие принципы международного права, в то время как Беларусь продолжает оказывать существенную поддержку политике и военным действиям, проводимым Россией. По оценке Министерства иностранных дел, Беларусь продолжает углублять интеграцию с Россией – в том числе в военной сфере, – а также проводит гибридные операции, направленные против Латвии».

В то же время МИД констатирует, что санкционные режимы Евросоюза не содержат прямого запрета для граждан России и Беларуси – а также для связанных с этими странами юридических лиц – на приобретение недвижимости в государствах-членах ЕС.

Исходя из этого, ведомство Байбы Браже рассматривает ограничения, установленные законом, как необходимый дополнительный инструмент – наряду с санкционной политикой – который «помогает защитить интересы национальной безопасности Латвии».

Чужие здесь ходят, но без оружия

Со своей стороны, МВД ЛР насчитал в нашей стране 4231 гражданина Латвии, одновременно являющихся и гражданами России. Двойное гражданство с Беларусью есть у 562 латвийцев. На них не следует распространять запрет на приобретение недвижимости, ибо они, в понимании национального законодательства, «в правовых отношениях с Латвийской Республикой считаются единственно гражданами Латвии».

На этом фоне особо выделяются установленные XIV Сеймом поправки к Закону об обороте оружия, прямо запрещающие владеть им гражданам ЛР, если у них есть и паспорта России или Беларуси. Что скажут военные

А вот Минобороны опасается россиян и белорусов во всех видах, ибо те «могли бы приобрести недвижимость в непосредственной близости от государственных оборонных объектов, тем самым создавая потенциальные угрозы национальной безопасности».

Служба государственной безопасности в своем отзыве оптимистично полагает, что применение Закона позволяет достичь цели, сформулированной в его статье 1-й, а именно, обеспечить защиту Латвийской Республики как демократического правового государства посредством государственных мер, которые являются соразмерными и соответствуют принципу самозащищающейся демократии».

Какой паспорт считается?

«В то же время СГБ отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане РФ стали активно приобретать гражданство других стран – тенденция, которая потенциально может способствовать обходу ограничений, предусмотренных законом».

Но, если даже у россиян или белорусов появился новый паспорт, то, в видении латвийской спецслужбы, они «сохраняют статус гражданина первого из упомянутых государств; следовательно, по сути, установленные законом ограничения распространяются и на таких лиц».