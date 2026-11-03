Обычно посты премьера и спикера делят между собой две правящих партии. Однако уверенная победа на выборах Объединенного списка (ОС) - 41 мандат, - позволяет этой политической силе претендовать почти на весь пакет власти, в том числе на два высших поста в государстве. Таким образом, представитель ОС Андрис Кулбергс будет не только руководить правительством, но и председательствовать в Сейме.

И сегодня по итогам голосования уверенную победу одержал Эдвардс Смилтенс, который имеет большой депутатский стаж, а в прошлом парламенте уже год занимал пост председателя. За Смилтенса проголосовали 79 депутатов, 15 были "против". Таким образом, можно предположить, что 15 депутатов поддержали второго кандидата - Юлию Степаненко ("Суверенная власть-Младолатыши"), которую выдвинул депутат Рудолфс Бреманис.

Отметим, что спикер Сейма не только ведет пленарные заседания, но и проводит большую межпарламентскую работу, а также замещает президента во время его отсутствия в стране или в случае болезни. Спикер Сейма является одним из охраняемых должностных лиц в стране, наряду с президентом, премьером и генпрокурором.