Во вторник, 3 ноября, в 10:00 состоится первое заседание 15-го Сейма Латвии. Новоизбранные депутаты принесут торжественную присягу, утвердят свои полномочия и изберут руководство парламента. С началом работы нового созыва прежнее правительство формально уйдет в отставку, но продолжит исполнять обязанности до утверждения нового Кабинета министров.

Сегодня, 3 ноября, в Латвии начинает работу 15-й Сейм. Первое заседание нового состава парламента запланировано на 10:00, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.

Заседание откроет председатель 14-го Сейма Дайга Миериня. Она будет вести его до избрания нового председателя парламента.

В начале заседания к депутатам обратится президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Депутаты принесут присягу и изберут руководство Сейма

Первым организационным решением нового парламента станет избрание временной комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Комиссия проверит материалы парламентских выборов, рассмотрит возможные жалобы, поданные в Центральную избирательную комиссию, и подготовит проект решения об утверждении полномочий депутатов.

После этого новоизбранные парламентарии принесут торжественную присягу и проголосуют за утверждение полномочий 15-го Сейма.

Затем состоятся выборы президиума парламента.

В ходе открытой процедуры депутаты изберут председателя Сейма, двух его заместителей, секретаря и заместителя секретаря.

Прежнее правительство сложит полномочия

Начало работы нового Сейма означает и формальную отставку действующего Кабинета министров. Согласно закону об устройстве Кабинета министров, с началом полномочий нового созыва парламента прежнее правительство считается ушедшим в отставку. Соответствующее заявление прозвучит в завершение первого заседания.

Однако это не означает немедленного прекращения работы правительства. Действующий Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока Сейм не выразит доверие новому составу правительства.

Кто будет формировать новое правительство?

После парламентских выборов президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового Кабинета министров представителю «Объединенного списка» Андрису Кулбергсу. Именно «Объединенный список» получил наибольшее число депутатских мандатов — 41 из 100.

При этом для формирования парламентского большинства необходима поддержка как минимум 51 депутата, поэтому крупнейшей политической силе потребуется договориться о сотрудничестве с другими партиями.

Как распределились места в 15-м Сейме?

Как распределились места в 15-м Сейме Результаты парламентских выборов — 100 депутатских мандатов Объединенный список 41 Латвия на первом месте 17 Суверенная власть / Младолатыши 15 Прогрессивные 10 Национальное объединение 10 Новое Единство 7 Для большинства в Сейме необходимо 51 место. У крупнейшей фракции — «Объединенного списка» — 41 мандат. Источник: LETA

Таким образом, в новом парламенте представлены шесть политических сил.

Крупнейшая фракция — «Объединенный список» — располагает 41 мандатом, однако самостоятельно сформировать большинство не может.

Дальнейшая политическая конфигурация будет зависеть от переговоров о создании правящей коалиции и утверждении нового правительства.